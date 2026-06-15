Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки, впавшей в кому на Бали

Краткий пересказ от РИА ИИ У россиянки Анны, впавшей в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом, врачи диагностировали смерть мозга.

Семья Анны решила провести дополнительные обследования, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы.

ДЖАКАРТА, 15 июн - РИА Новости. Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки Анны, которая впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом, сообщается в Telegram-канале, где ведется сбор средств на ее лечение.

Знакомый пострадавшей 7 июня рассказал РИА Новости, что Анна прилетела на Бали 31 мая, а уже 1 июня после употребления местного вина почувствовала резкое ухудшение состояния. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. По словам близких, врачи предположили тяжелое отравление метанолом. Они также добивались санитарной эвакуации в Россию для дальнейшего лечения.

"Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз - смерть мозга", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для матери россиянки эта информация стала тяжелым ударом, однако семья решила провести дополнительные обследования, включая КТ с контрастированием, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы. Близкие женщины заявили, что намерены продолжать борьбу за ее жизнь и добиваться проведения дополнительных медицинских исследований.