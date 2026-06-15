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Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки, впавшей в кому на Бали - РИА Новости, 15.06.2026
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08:18 15.06.2026 (обновлено: 10:22 15.06.2026)
Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки, впавшей в кому на Бали

На Бали диагностировали смерть мозга у впавшей в кому после отравления россиянки

© AP Photo / Garry LotulungАвтомобиль скорой помощи возле больницы в Бали
Автомобиль скорой помощи возле больницы в Бали - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Garry Lotulung
Автомобиль скорой помощи возле больницы в Бали. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У россиянки Анны, впавшей в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом, врачи диагностировали смерть мозга.
  • Семья Анны решила провести дополнительные обследования, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы.
ДЖАКАРТА, 15 июн - РИА Новости. Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки Анны, которая впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом, сообщается в Telegram-канале, где ведется сбор средств на ее лечение.
Знакомый пострадавшей 7 июня рассказал РИА Новости, что Анна прилетела на Бали 31 мая, а уже 1 июня после употребления местного вина почувствовала резкое ухудшение состояния. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. По словам близких, врачи предположили тяжелое отравление метанолом. Они также добивались санитарной эвакуации в Россию для дальнейшего лечения.
"Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз - смерть мозга", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для матери россиянки эта информация стала тяжелым ударом, однако семья решила провести дополнительные обследования, включая КТ с контрастированием, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы. Близкие женщины заявили, что намерены продолжать борьбу за ее жизнь и добиваться проведения дополнительных медицинских исследований.
По данным организаторов сбора, перед клиникой уже образовалась значительная задолженность, которая продолжает увеличиваться. Сообщается, что на сегодняшний день на лечение пациентки уже перечислено около миллиона рублей.
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