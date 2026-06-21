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"Велес" проиграл "Сибири", но вышел в Первую лигу - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
14:13 21.06.2026 (обновлено: 15:38 21.06.2026)
"Велес" проиграл "Сибири", но вышел в Первую лигу

"Велес" проиграл "Сибири" в стыковом матче, но вышел в Первую лигу

© Фото : Страница Антона Кобялко в Instagram.Нападающий Антон Кобялко
Нападающий Антон Кобялко - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Страница Антона Кобялко в Instagram.
Нападающий Антон Кобялко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новосибирский клуб «Сибирь» выиграл у московского «Велеса» в ответном стыковом матче со счетом 2:1.
  • «Велес» вышел в Первую лигу благодаря крупной победе в первом матче со счетом 4:1.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Велес" уступил новосибирской "Сибири" в ответном стыковом матче, но вышел в Первую лигу благодаря крупной победе в первой игре.
Ответный матч состоялся в Новосибирске и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Дубль в составе "Сибири" оформил Антон Кобялко (10-я, 45+2-я минуты). У "Велеса" отличился Захар Тарасенко (68). Также на 81-й минуте Кобялко не реализовал пенальти. В компенсированное ко второму тайму время защитник "Сибири" Даниил Петрунин был удален.
Первая встреча прошла в среду в Москве и завершилась победой "Велеса" со счетом 4:1. Столичный клуб вернулся в Первую лигу после вылета в сезоне-2022/23.
По итогам прошедшего сезона Первую лигу покинули новороссийский "Черноморец", саратовский "Сокол" и "Чайка" из села Песчанокопское. Вместо них право выступать во втором по статусу дивизионе чемпионата России получили "Ленинградец", ивановский "Текстильщик" и "Велес".
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ФутболСпортНовосибирскМоскваРоссияАнтон КобялкоВелесДаниил ПетрунинЧерноморец (Новороссийск)
 
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