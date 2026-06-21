Краткий пересказ от РИА ИИ Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев считает, что киевский режим терпит поражение на поле боя и прибегает к террористическим методам.

Гусев подчеркнул, что Россия настаивает на мирном и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, но Киев к такому не готов.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина из-за провалов на фронте прибегает к использованию террористических методов, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

Массированная атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над РФ более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив . Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

"Последние несколько дней Киев предпринимает атаки БПЛА на российские регионы. Это агония киевского режима. Я напомню, (Владимир - ред.) Зеленский заявил, что Украина переходит к "плану Б", который заключается в террористических действиях", - сказал Гусев

Он подчеркнул, что киевский режим терпит поражение на поле боя, в то время как доблестные российские военные в ежедневном режиме освобождают населенные пункты.

"До Славянска Краматорска осталось не более 10 километров. Я полагаю, что дело за малым и ДНР будет в ближайшее время полностью освобождена!" - считает эксперт.

Гусев подчеркнул, что Россия настаивает на мирном и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, но Киев к такому не готов.

"Там говорят, что нужно перемирие. Они не говорят о мире! Они говорят о перемирии, чтобы перевооружить свои силы, передислоцировать войска в "тревожные" точки", - подчеркнул он.

"Россия обладает технологиями и воздействие на киевский режим будет только возрастать с каждым днем. Руководство России не подастся ни на какие провокации Украины!" - заключил эксперт.