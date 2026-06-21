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Эксперт объяснил, почему Украина прибегает к террористическим методам - РИА Новости, 21.06.2026
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Эксперт объяснил, почему Украина прибегает к террористическим методам

Гусев: Украина из-за провалов на фронте прибегает к террористическим методам

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев считает, что киевский режим терпит поражение на поле боя и прибегает к террористическим методам.
  • Гусев подчеркнул, что Россия настаивает на мирном и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, но Киев к такому не готов.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина из-за провалов на фронте прибегает к использованию террористических методов, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Массированная атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над РФ более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.
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"Последние несколько дней Киев предпринимает атаки БПЛА на российские регионы. Это агония киевского режима. Я напомню, (Владимир - ред.) Зеленский заявил, что Украина переходит к "плану Б", который заключается в террористических действиях", - сказал Гусев.
Он подчеркнул, что киевский режим терпит поражение на поле боя, в то время как доблестные российские военные в ежедневном режиме освобождают населенные пункты.
"До Славянска и Краматорска осталось не более 10 километров. Я полагаю, что дело за малым и ДНР будет в ближайшее время полностью освобождена!" - считает эксперт.
Гусев подчеркнул, что Россия настаивает на мирном и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, но Киев к такому не готов.
"Там говорят, что нужно перемирие. Они не говорят о мире! Они говорят о перемирии, чтобы перевооружить свои силы, передислоцировать войска в "тревожные" точки", - подчеркнул он.
"Россия обладает технологиями и воздействие на киевский режим будет только возрастать с каждым днем. Руководство России не подастся ни на какие провокации Украины!" - заключил эксперт.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите в Анкоридже, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
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