Внук Третьяка объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Максим Третьяк объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 29 лет.

«Сочи» объявил о расставании с Третьяком в связи с истечением контракта.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Бывший вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Максим Третьяк объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 29 лет.

В начале июня "Сочи" объявил о расставании с Третьяком в связи с истечением контракта.

"Всему когда-то приходит конец. Хоккей, я люблю тебя! Спасибо за все. Ты навсегда в моем сердце", - написал Третьяк в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).