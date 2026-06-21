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Внук Третьяка объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Хоккей
 
10:45 21.06.2026
Внук Третьяка объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет

Максим Третьяк объявил о завершении карьеры хоккеиста в возрасте 29 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВратарь сборной России Максим Третьяк
Вратарь сборной России Максим Третьяк - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Третьяк объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 29 лет.
  • «Сочи» объявил о расставании с Третьяком в связи с истечением контракта.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Бывший вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Максим Третьяк объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 29 лет.
В начале июня "Сочи" объявил о расставании с Третьяком в связи с истечением контракта.
"Всему когда-то приходит конец. Хоккей, я люблю тебя! Спасибо за все. Ты навсегда в моем сердце", - написал Третьяк в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Третьяк также выступал за столичный ЦСКА, владивостокский "Адмирал", рижское "Динамо" и тольяттинскую "Ладу". На его счету 129 матчей в КХЛ, в которых он одержал 20 побед и трижды отстоял на ноль. Третьяк является внуком трехкратного олимпийского чемпиона и действующего президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.
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