Внук Третьяка объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Максим Третьяк объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 29 лет.
- «Сочи» объявил о расставании с Третьяком в связи с истечением контракта.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Бывший вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Максим Третьяк объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 29 лет.
В начале июня "Сочи" объявил о расставании с Третьяком в связи с истечением контракта.
"Всему когда-то приходит конец. Хоккей, я люблю тебя! Спасибо за все. Ты навсегда в моем сердце", - написал Третьяк в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Третьяк также выступал за столичный ЦСКА, владивостокский "Адмирал", рижское "Динамо" и тольяттинскую "Ладу". На его счету 129 матчей в КХЛ, в которых он одержал 20 побед и трижды отстоял на ноль. Третьяк является внуком трехкратного олимпийского чемпиона и действующего президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.