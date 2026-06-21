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В Аргентине открыли самую высокую в мире статую, посвященную Месси - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
07:45 21.06.2026 (обновлено: 08:12 21.06.2026)
В Аргентине открыли самую высокую в мире статую, посвященную Месси

В Аргентине открыли самую высокую статую Месси высотой в 26 метров

© REUTERS / JAY BIGGERSTAFFЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / JAY BIGGERSTAFF
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Аргентине прошла церемония открытия статуи Лионелю Месси.
  • Статуя высотой 26 метров была открыта в городе Кутраль-Ко и изображает Месси на коленях с вытянутой вверх правой рукой, между его коленями располагается трофей чемпионата мира.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Аргентине прошла церемония открытия самой высокой статуи, посвященной восьмикратному обладателю "Золотого мяча" и чемпиону мира по футболу Лионелю Месси, сообщает телеканал a24.com.
Статуя высотой в 26 метров была открыта в городе Кутраль-Ко в провинции Неукен. Месси изображен в форме сборной Аргентины с вытянутой вверх правой рукой, он находится на коленях. Между его коленями располагается трофей чемпионата мира.
Проект был реализован местным художником Альдо Бероисой, который вместе с группой помощников из числа рабочих и жителей города посвятил созданию скульптуры около года.
Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси и португалец Криштиану Роналду являются единственными футболистами, которые принимали участие в шести чемпионатах мира.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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