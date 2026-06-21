В Аргентине открыли самую высокую в мире статую, посвященную Месси

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Аргентине прошла церемония открытия самой высокой статуи, посвященной восьмикратному обладателю "Золотого мяча" и чемпиону мира по футболу Лионелю Месси, сообщает телеканал a24.com.

Проект был реализован местным художником Альдо Бероисой, который вместе с группой помощников из числа рабочих и жителей города посвятил созданию скульптуры около года.