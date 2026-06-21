В Аргентине открыли самую высокую в мире статую, посвященную Месси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Аргентине прошла церемония открытия статуи Лионелю Месси.
- Статуя высотой 26 метров была открыта в городе Кутраль-Ко и изображает Месси на коленях с вытянутой вверх правой рукой, между его коленями располагается трофей чемпионата мира.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Аргентине прошла церемония открытия самой высокой статуи, посвященной восьмикратному обладателю "Золотого мяча" и чемпиону мира по футболу Лионелю Месси, сообщает телеканал a24.com.
Проект был реализован местным художником Альдо Бероисой, который вместе с группой помощников из числа рабочих и жителей города посвятил созданию скульптуры около года.
Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси и португалец Криштиану Роналду являются единственными футболистами, которые принимали участие в шести чемпионатах мира.