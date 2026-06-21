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Сборная Японии разгромила Тунис в матче ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
08:57 21.06.2026 (обновлено: 09:23 21.06.2026)
Сборная Японии разгромила Тунис в матче ЧМ-2026

Сборная Японии одержала победу над Тунисом в матче ЧМ-2026

© REUTERS / Eloisa SanchezФутболисты сборной Японии
Футболисты сборной Японии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Eloisa Sanchez
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Японии по футболу победила команду Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
  • Встреча группы F завершилась со счетом 4:0 в пользу японцев.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сборная Японии по футболу нанесла крупное поражение команде Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Встреча группы F прошла в мексиканском Монтеррее и завершилась со счетом 4:0 в пользу японцев. Мячи забили Даити Камада (4-я минута) и Дзюня Ито (69), дубль оформил Аясэ Уэда (31, 83).
ЧМ по футболу 2026
21 июня 2026 • начало в 07:00
Завершен
Тунис
0 : 4
Япония
04‎’‎ • Даити Камада
(Кэйто Накамура)
31‎’‎ • Аясэ Уэда
(Ко Итакура)
69‎’‎ • Дзюня Ито
(Аясэ Уэда)
83‎’‎ • Аясэ Уэда
(Кайсю Сано)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Этот матч стал 1000-м в истории чемпионатов мира по футболу, которые проводятся с 1930 года. Судьи и футболисты вышли на игру в специальных нашивках в честь данного события.
Сборная Японии забила больше двух мячей в матче чемпионата мира во второй раз в своей истории. Впервые им это удалось в игре против сборной Дании (3:1) на чемпионате мира 2010 года. Кроме того, в 151 предыдущем матче на чемпионатах мира со своим участием ни одной сборной из Азиатской конфедерации футбола (AFC) не удавалось забить четыре мяча.
Встреча стала первой для француза Эрве Ренара на посту главного тренера сборной Туниса. Его предшественник Сабри Лямуши был отправлен в отставку после крупного поражения тунисцев в матче первого тура от сборной Швеции (1:5).
Сборная Японии (4 очка) занимает второе место в группе F, уступая команде Нидерландов по дополнительным показателям. Сборная Туниса (0) потеряла шансы на выход в плей-офф. Третьей идет команда Швеции (3).
В заключительном туре сборная Японии сыграет с командой Швеции, а сборная Туниса - с командой Нидерландов. Обе встречи пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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