Сборная Японии разгромила Тунис в матче ЧМ-2026

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сборная Японии по футболу нанесла крупное поражение команде Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Этот матч стал 1000-м в истории чемпионатов мира по футболу, которые проводятся с 1930 года. Судьи и футболисты вышли на игру в специальных нашивках в честь данного события.