Рафинья рискует пропустить остаток чемпионата мира из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Рафинья получил новую травму подколенного сухожилия.

Из-за травмы Рафинья был заменен в конце первого тайма матча против Гаити.

Участие Рафиньи в оставшейся части чемпионата мира практически исключено.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Рафинья получил новую травму подколенного сухожилия и рискует пропустить остаток чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, сообщил журналист Хави Эрнандес Наварро в соцсети X.

Сборная Бразилии в ночь на 20 июня разгромила команду Гаити со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Рафинья вышел в стартовом составе, но из-за травмы был заменен в конце первого тайма. Ранее бразилец травмировал подколенное сухожилие в сентябре 2025 года и в марте 2026 года, пропустив в общей сложности 20 матчей "Барселоны" и национальной команды.

"Рафинья вновь повредил подколенное сухожилие, и его участие в оставшейся части чемпионата мира практически исключено", - написал Наварро.

Позже он сообщил, что травму футболиста подтвердила Бразильская конфедерация футбола (CBF) и что Рафинья остается в расположении сборной Бразилии, продолжая готовиться, "хотя ему будет сложно восстановиться в установленные сроки".