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Рафинья рискует пропустить остаток чемпионата мира из-за травмы - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
10:57 21.06.2026
Рафинья рискует пропустить остаток чемпионата мира из-за травмы

Полузащитник сборной Бразилии Рафинья рискует пропустить остаток ЧМ из-за травмы

© Соцсети ФК "Барселона"Рафинья
Рафинья - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Соцсети ФК "Барселона"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Рафинья получил новую травму подколенного сухожилия.
  • Из-за травмы Рафинья был заменен в конце первого тайма матча против Гаити.
  • Участие Рафиньи в оставшейся части чемпионата мира практически исключено.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Рафинья получил новую травму подколенного сухожилия и рискует пропустить остаток чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, сообщил журналист Хави Эрнандес Наварро в соцсети X.
Сборная Бразилии в ночь на 20 июня разгромила команду Гаити со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Рафинья вышел в стартовом составе, но из-за травмы был заменен в конце первого тайма. Ранее бразилец травмировал подколенное сухожилие в сентябре 2025 года и в марте 2026 года, пропустив в общей сложности 20 матчей "Барселоны" и национальной команды.
"Рафинья вновь повредил подколенное сухожилие, и его участие в оставшейся части чемпионата мира практически исключено", - написал Наварро.
Позже он сообщил, что травму футболиста подтвердила Бразильская конфедерация футбола (CBF) и что Рафинья остается в расположении сборной Бразилии, продолжая готовиться, "хотя ему будет сложно восстановиться в установленные сроки".
Рафинье 29 лет, на его счету 41 матч и 11 забитых мячей за сборную Бразилии.
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