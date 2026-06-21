Поезд между Москвой и Душанбе возобновляет курсирование после перерыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажирский поезд №423/424 между Москвой и Душанбе возобновляет курсирование один раз в две недели с 21 июня.
- Поезд будет отправляться из Душанбе по воскресеньям и из Москвы (Павелецкий вокзал) по четвергам, время в пути составит около 4 суток.
- Билеты на поезд можно приобрести за 45 суток до отправления через сайт РЖД, веб-приложение, мобильное приложение и в кассах.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Курсирование пассажирского поезда между Москвой и Душанбе, приостановленное из-за COVID-19 в 2020 году, возобновляется с воскресенья.
РЖД сообщали, что с этой даты между городами начнет ходить поезд №423/424 формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон". Он будет курсировать один раз в две недели.
Первый рейс отправится 21 июня из Душанбе и далее будет ходить по воскресеньям. Поезд будет выезжать из столицы Таджикистана в 3.25 (время местное) и прибывать в Москву (Павелецкий вокзал) по средам в 22.08 мск. Из Москвы (Павелецкий вокзал) - по четвергам с 25 июня в 6.05 и прибытием в Душанбе по понедельникам в 2.48 (время местное). Время в пути составит около 4 суток.
Маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены в городах Бухара, Нукус, Кунграт, Кандыагаш, Актобе, Илецк, Оренбург, Самара, Сызрань, Пенза, Ряжск и других населенных пунктах. В составе поезда плацкартные и купейные вагоны.
Продажи билетов на этот поезд открываются за 45 суток до отправления на сайте РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении, а также в кассах.
Сейчас между Россией и Таджикистаном курсируют три поезда формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон": №319/320 Куляб – Волжский (один раз в неделю), №329/330 Душанбе – Волжский (один раз в неделю), №359/360 Худжант – Волжский (один раз неделю).