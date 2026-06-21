Поезд между Москвой и Душанбе возобновляет курсирование после перерыва

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Курсирование пассажирского поезда между Москвой и Душанбе, приостановленное из-за COVID-19 в 2020 году, возобновляется с воскресенья.

Продажи билетов на этот поезд открываются за 45 суток до отправления на сайте РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении, а также в кассах.