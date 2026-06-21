В Музее Победы пройдет акция "Микрофон памяти"

Акция "Микрофон памяти" - дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. У стен Музея Победы соберутся школьники и потомки полководцев: участники Поста №1, внучка комдива Анатолия Алешкина и внук Маршала Советского Союза Леонида Говорова расскажут о своих героических предках, прочтут письма с фронта от выпускников 1941 года и зачитают имена участников Великой Отечественной войны, которые первыми встретили немецко-фашистские полчища. Кроме того, школьники-юнармейцы в 4 утра заступят на пост №1 у Вечного огня у стен музея на Поклонной горе.

"Мы приглашаем присоединиться к "Микрофону памяти" всех желающих. Жители и гости столицы смогут рассказать о своих близких – участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто сражался на фронте или трудился в тылу, кто отдал свою жизнь в боях за Родину или кому довелось встретить 9 мая 1945 года, а также мы предлагаем всем зажечь свечи памяти в Зале Памяти и Скорби музея на Поклонной горе, чтобы отдать дань уважения всем погибшим в годы войны", - добавляется в сообщении.