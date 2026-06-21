В Музее Победы пройдет акция "Микрофон памяти"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 22 июня в Музее Победы впервые пройдет акция «Микрофон памяти», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
- В акции примут участие школьники, потомки полководцев и другие желающие, которые расскажут о своих героических предках и зачитают имена участников Великой Отечественной войны.
- Акция будет проходить в течение всего дня, с 10:00 до 21:00, на разных площадках Музея Победы и в его филиале на Поклонной горе.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Музее Победы впервые пройдет акция "Микрофон памяти", приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны, она стартует в колоннаде музея 22 июня, ровно в 4 утра, сообщили в пресс-службе музея.
"В Музее Победы 22 июня впервые пройдет "Микрофон памяти". Акция, приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны, стартует в колоннаде музея на Поклонной горе ровно в 4 утра", - говорится в сообщении.
Как отметили в музее, 85 лет назад фашистская Германия без предупреждения напала на СССР. В четыре утра 22 июня 1941 года жизнь советских людей изменилась в одночасье - началась самая кровопролитная и страшная война в истории России, которая продолжалась 1418 дней и ночей и унесла жизни около 27 миллионов человек.
Акция "Микрофон памяти" - дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. У стен Музея Победы соберутся школьники и потомки полководцев: участники Поста №1, внучка комдива Анатолия Алешкина и внук Маршала Советского Союза Леонида Говорова расскажут о своих героических предках, прочтут письма с фронта от выпускников 1941 года и зачитают имена участников Великой Отечественной войны, которые первыми встретили немецко-фашистские полчища. Кроме того, школьники-юнармейцы в 4 утра заступят на пост №1 у Вечного огня у стен музея на Поклонной горе.
Уточняется, что акция "Микрофон памяти" будет проходить в течение всего дня, с 10.00 до 21.00, на разных площадках Музея Победы, а также в филиале музея на Поклонной горе - в Музее Г.О.Р.А. Так, в 10 утра к акции присоединятся правнучка маршала Георгия Жукова и представители кадетского движения Москвы и "Юнармии", а в 12.00 - представители ВОД "Волонтеры Победы", потомки защитников городов-Героев Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи, Севастополя, Волгограда и Минска.
"Мы приглашаем присоединиться к "Микрофону памяти" всех желающих. Жители и гости столицы смогут рассказать о своих близких – участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто сражался на фронте или трудился в тылу, кто отдал свою жизнь в боях за Родину или кому довелось встретить 9 мая 1945 года, а также мы предлагаем всем зажечь свечи памяти в Зале Памяти и Скорби музея на Поклонной горе, чтобы отдать дань уважения всем погибшим в годы войны", - добавляется в сообщении.