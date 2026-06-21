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Онищенко рассказал, с чем можно перепутать лихорадку денге - РИА Новости, 21.06.2026
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04:27 21.06.2026
Онищенко рассказал, с чем можно перепутать лихорадку денге

Онищенко: лихорадку денге можно перепутать с малярией

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симптомы лихорадки денге схожи с симптомами малярии, поэтому важно сообщать врачу о посещении эндемичных стран, заявил Геннадий Онищенко.
  • Главное средство профилактики лихорадки денге в России — отсутствие комаров-переносчиков, поэтому необходимы специальные обработки на юге страны.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Симптомы лихорадки денге схожи с малярией, поэтому необходимо обязательно сообщить врачу сведения о посещении эндемичных стран, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По данным Роспотребнадзора, в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге на Шри-Ланке, где с начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами.
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"Обычно это заболевание можно перепутать с малярией. Отличия все-таки есть для опытных врачей, но беда в том, что у нас есть уже несколько поколений врачей, которые никогда в жизни не видели малярию. Если врач столкнется с этим заболеванием, он может пойти по ложному пути диагностики", - сказал Онищенко.
Эпидемиолог особо отметил необходимость сообщать врачу сведения о пребывании в зарубежных странах за последнее время. Только так лихорадку денге и другие опасные заболевания удастся распознать вовремя.
"Главное средство профилактики лихорадки денге - отсутствие в России комаров-переносчиков. Необходимы специальные обработки для снижения численности таких комаров на юге страны и так далее", - уточнил Онищенко.
Он также посоветовал россиянам при поездках в другие страны стараться максимально защищаться от комаров. Использовать специальные отпугивающие средства, носить закрытую одежду.
Лихорадка денге - это вирусное заболевание, распространенное в Юго‑Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна, она переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.
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