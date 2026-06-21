Назван лучший игрок матча ЧМ между Германией и Кот-д'Ивуаром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Германии Дениз Ундав признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Кот-д'Ивуара.
- Сборная Германии обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 и впервые с 2014 года вышла в плей-офф турнира.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Германии Дениз Ундав признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Кот-д'Ивуара, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В субботу в Торонто сборная Германии в матче группы Е обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 и впервые с 2014 года вышла в плей-офф турнира. Вышедший на замену Ундав оформил дубль.
20 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
68’ • Дениз Ундав
90’ • Дениз Ундав
30’ • Франк Кессье
Ундаву 29 лет, он выступает за немецкий "Штутгарт". В активе игрока 11 матчей и 9 голов за сборную.