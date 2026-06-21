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Судья отменил два мяча сборной Германии в первом тайме матча ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
00:16 21.06.2026 (обновлено: 00:31 21.06.2026)
Судья отменил два мяча сборной Германии в первом тайме матча ЧМ

Сборной Германии не засчитали два гола в первом тайме матча против ивуарийцев

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В матче чемпионата мира между сборными Германии и Кот-д'Ивуара два гола Германии были отменены.
  • По итогам первого тайма Кот-д'Ивуар ведет со счетом 1:0 благодаря голу Франка Кессье.
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Два гола сборной Германии в ворота команды Кот-д'Ивуара были отменены в матче чемпионата мира.
В субботу в Торонто лидеры группы Е сборные Германии и Кот-д'Ивуара играют за досрочный выход в 1/16 финала. По итогам первого тайма ивуарийцы ведут со счетом 1:0 благодаря голу своего капитана Франка Кессье.
На 21-й минуте матча полузащитник сборной Германии Александар Павлович удачно пробил головой по воротам африканской сборной, но нарушил при этом правила против вратаря соперника.
Гол немецкого форварда Кая Хаверца в конце первого тайма был отменен из-за нарушения Флориана Вирца на Одилоне Коссуну в предыдущей фазе атаки.
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ФутболСпортГерманияКот-д'ИвуарТоронтоФранк КессьеКай ХаверцОдилон Коссуну
 
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