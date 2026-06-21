Судья отменил два мяча сборной Германии в первом тайме матча ЧМ

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Два гола сборной Германии в ворота команды Кот-д'Ивуара были отменены в матче чемпионата мира.

На 21-й минуте матча полузащитник сборной Германии Александар Павлович удачно пробил головой по воротам африканской сборной, но нарушил при этом правила против вратаря соперника.