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Сборная Германии впервые с 2014 года вышла из группы на ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
01:01 21.06.2026 (обновлено: 01:14 21.06.2026)
Сборная Германии впервые с 2014 года вышла из группы на ЧМ

Сборная Германии пробилась в плей-офф ЧМ впервые с 2014 года

© Соцсети ФИФАЙозуа Киммих и Дениз Ундав
Йозуа Киммих и Дениз Ундав - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Германии обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.
  • Сборная Германии гарантировала себе выход в 1/16 финала по итогам двух туров.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сборная Германии обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы Е, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:1. У ивуарийцев отличился капитан Франк Кессье (30-я минута), в составе победителей дубль оформил вышедший на замену Дениз Ундав (68, 90+4).
ЧМ по футболу 2026
20 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Германия
2 : 1
Кот-д’Ивуар
68‎’‎ • Дениз Ундав
(Надим Амири)
90‎’‎ • Дениз Ундав
(Феликс Нмеча)
30‎’‎ • Франк Кессье
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Германии одержала вторую победу подряд, набрала 6 очков и гарантировала себе выход в 1/16 финала. Немцы не выходили в плей-офф чемпионата мира с победного для них турнира 2014 года. Команда Кот-д'Ивуара с 3 очками идет на втором месте в таблице группы. Также выступающие в этом квартете команды Эквадора и Кюрасао очков не набрали, но у них игра в запасе.
В следующем матче сборная Германии сыграет против команды Эквадора, команда Кот-д'Ивуара - со сборной Кюрасао. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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