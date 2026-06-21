Сборная Германии впервые с 2014 года вышла из группы на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Германии обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.
- Сборная Германии гарантировала себе выход в 1/16 финала по итогам двух туров.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сборная Германии обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы Е, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:1. У ивуарийцев отличился капитан Франк Кессье (30-я минута), в составе победителей дубль оформил вышедший на замену Дениз Ундав (68, 90+4).
20 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
68’ • Дениз Ундав
90’ • Дениз Ундав
30’ • Франк Кессье
Сборная Германии одержала вторую победу подряд, набрала 6 очков и гарантировала себе выход в 1/16 финала. Немцы не выходили в плей-офф чемпионата мира с победного для них турнира 2014 года. Команда Кот-д'Ивуара с 3 очками идет на втором месте в таблице группы. Также выступающие в этом квартете команды Эквадора и Кюрасао очков не набрали, но у них игра в запасе.
В следующем матче сборная Германии сыграет против команды Эквадора, команда Кот-д'Ивуара - со сборной Кюрасао. Чемпионат мира завершится 19 июля.