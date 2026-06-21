Сборная Германии впервые с 2014 года вышла из группы на ЧМ

Сборная Германии одержала вторую победу подряд, набрала 6 очков и гарантировала себе выход в 1/16 финала. Немцы не выходили в плей-офф чемпионата мира с победного для них турнира 2014 года. Команда Кот-д'Ивуара с 3 очками идет на втором месте в таблице группы. Также выступающие в этом квартете команды Эквадора и Кюрасао очков не набрали, но у них игра в запасе.