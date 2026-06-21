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Российские дипломаты приняли участие в акции "Сад памяти" в Маутхаузене - РИА Новости, 21.06.2026
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23:53 21.06.2026
Российские дипломаты приняли участие в акции "Сад памяти" в Маутхаузене

Дипломаты России и Белоруссии приняли участие в акции "Сад памяти" в Маутхаузене

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПамятник "Жертвам фашизма" на месте концлагеря Маутхаузен в Австрии
Памятник Жертвам фашизма на месте концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Памятник "Жертвам фашизма" на месте концлагеря Маутхаузен в Австрии . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дипломаты России, Белоруссии и Казахстана приняли участие в акции «Сад памяти» на территории мемориального комплекса Маутхаузен.
  • На мероприятии был посажен вечнозеленый можжевельник рядом с могилой советских узников нацистского лагеря смерти.
  • Российский посол подчеркнул, что посаженные деревья станут живыми памятниками, напоминающими о цене, заплаченной за мир и свободу.
ВЕНА, 21 июн - РИА Новости. Дипломаты России, Белоруссии и Казахстана в воскресенье приняли участие в международной акции "Сад памяти" на территории мемориального комплекса Маутхаузен накануне Дня памяти и скорби, сообщили в российской дипмиссии.
В мероприятии участвовали посол РФ в Вене Андрей Грозов, генконсул России в Зальцбурге Денис Черкашин, представители Венской и Австрийской епархии, российские соотечественники, а также представители белорусского посольства и старшие дипломаты посольства Казахстана в Австрии.
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"Рядом с могилой советских узников на территории нацистского лагеря смерти, имена погребенных в которой были восстановлены благодаря кропотливой работе исследовательского центра "Память" при поддержке Посольства, был посажен вечнозеленый можжевельник", - сообщило посольство РФ.

Как подчеркнул российский посол, деревья привлекут внимание посетителей мемориала к захоронению, которое долгие годы оставалось практически незаметным.
"Каждое из них станет живым памятником, который будет напоминать будущим поколениям о цене, заплаченной за мир и свободу", - отметил Грозов.
"Сад памяти" – это международная акция, объединяющая миллионы добровольцев в России и зарубежных странах. Ее цель - высадить 27 миллионов деревьев, по числу погибших в годы Великой Отечественной войны.
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