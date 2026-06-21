Российские дипломаты приняли участие в акции "Сад памяти" в Маутхаузене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дипломаты России, Белоруссии и Казахстана приняли участие в акции «Сад памяти» на территории мемориального комплекса Маутхаузен.
- На мероприятии был посажен вечнозеленый можжевельник рядом с могилой советских узников нацистского лагеря смерти.
- Российский посол подчеркнул, что посаженные деревья станут живыми памятниками, напоминающими о цене, заплаченной за мир и свободу.
ВЕНА, 21 июн - РИА Новости. Дипломаты России, Белоруссии и Казахстана в воскресенье приняли участие в международной акции "Сад памяти" на территории мемориального комплекса Маутхаузен накануне Дня памяти и скорби, сообщили в российской дипмиссии.
В мероприятии участвовали посол РФ в Вене Андрей Грозов, генконсул России в Зальцбурге Денис Черкашин, представители Венской и Австрийской епархии, российские соотечественники, а также представители белорусского посольства и старшие дипломаты посольства Казахстана в Австрии.
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"Рядом с могилой советских узников на территории нацистского лагеря смерти, имена погребенных в которой были восстановлены благодаря кропотливой работе исследовательского центра "Память" при поддержке Посольства, был посажен вечнозеленый можжевельник", - сообщило посольство РФ.
Как подчеркнул российский посол, деревья привлекут внимание посетителей мемориала к захоронению, которое долгие годы оставалось практически незаметным.
"Каждое из них станет живым памятником, который будет напоминать будущим поколениям о цене, заплаченной за мир и свободу", - отметил Грозов.
"Сад памяти" – это международная акция, объединяющая миллионы добровольцев в России и зарубежных странах. Ее цель - высадить 27 миллионов деревьев, по числу погибших в годы Великой Отечественной войны.
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