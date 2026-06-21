Российские дипломаты приняли участие в акции "Сад памяти" в Маутхаузене

Краткий пересказ от РИА ИИ Дипломаты России, Белоруссии и Казахстана приняли участие в акции «Сад памяти» на территории мемориального комплекса Маутхаузен.

На мероприятии был посажен вечнозеленый можжевельник рядом с могилой советских узников нацистского лагеря смерти.

Российский посол подчеркнул, что посаженные деревья станут живыми памятниками, напоминающими о цене, заплаченной за мир и свободу.

ВЕНА, 21 июн - РИА Новости. Дипломаты России, Белоруссии и Казахстана в воскресенье приняли участие в международной акции "Сад памяти" на территории мемориального комплекса Маутхаузен накануне Дня памяти и скорби, сообщили в российской дипмиссии.

В мероприятии участвовали посол РФ в Вене Андрей Грозов, генконсул России в Зальцбурге Денис Черкашин, представители Венской и Австрийской епархии, российские соотечественники, а также представители белорусского посольства и старшие дипломаты посольства Казахстана в Австрии.

« "Рядом с могилой советских узников на территории нацистского лагеря смерти, имена погребенных в которой были восстановлены благодаря кропотливой работе исследовательского центра "Память" при поддержке Посольства, был посажен вечнозеленый можжевельник", - сообщило посольство РФ.

Как подчеркнул российский посол, деревья привлекут внимание посетителей мемориала к захоронению, которое долгие годы оставалось практически незаметным.

"Каждое из них станет живым памятником, который будет напоминать будущим поколениям о цене, заплаченной за мир и свободу", - отметил Грозов.