Ивлев рассказал о приоритете развития "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Ивлев заявил, что приоритетом клуба "Динамо" всегда было развитие собственных игроков.
- Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе: с сезона 2026/27 в заявке команды Российской премьер-лиги не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи.
- Ивлев отметил, что система филиалов и франшиз "Динамо" работает хорошо, и молодежь из региональных школ подтягивается в основной состав.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев заявил РИА Новости, что вне зависимости от лимита на легионеров в российском футболе приоритетом клуба всегда было развитие собственных игроков.
В апреле министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. С сезона-2026/27 в заявке команды Российской премьер-лиги не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более семи. В прошлом сезоне клубы могли включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.
"У "Динамо" всегда был приоритет в развитии своих футболистов. Если посмотреть на нашу академию, она одна из лучших в России на сегодняшний день. Система наших филиалов и франшиз тоже работает очень хорошо - мы внимательно смотрим на ребят в регионах. Тот же Курбан Расулов, который пришел в команду из Дагестана и со временем заиграл в основе - пример того, как молодежь из региональных школ, в данном случае из махачкалинского филиала московского "Динамо", подтягивается в основной состав", - сказал Ивлев, отвечая на вопрос о том, ставит ли клуб цель по сокращению числа легионеров в основном составе "бело-голубых".
"У нас за последние пару лет около 12 детишек из региональных франшиз приехали в основную московскую академию, это довольно высокий показатель. Плюс мы являемся одним из лидеров по числу выпускников академии, которые выступают за профессиональные клубы, по количеству игрового времени своих воспитанников в составе "Динамо" и по другим показателям. Мы однозначно продолжим работать в этом направлении", - продолжил он.
В пятницу генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что клуб к столетию со дня рождения легендарного вратаря "бело-голубых" и сборной СССР Льва Яшина в 2029 году построит академию на 300 мест в Южном Тушине. "Надеемся, что новая академия, которая будет запущена в 2029 году, даст новый толчок для развития клуба. Инфраструктура, которая там будет создана, с моей точки зрения, будет значительно лучше существующей. Сейчас нашим детским и юношеским командам приходится играть то в манеже "Динамо", то арендовать что-то в "Лужниках", то на базе в Новогорске. А в новом месте мы все объединим, и это будет качественно новый уровень развития детского футбола на уровне клуба", - подчеркнул председатель совета директоров "Динамо".