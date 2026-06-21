Ивлев рассказал о приоритете развития "Динамо"

"У нас за последние пару лет около 12 детишек из региональных франшиз приехали в основную московскую академию, это довольно высокий показатель. Плюс мы являемся одним из лидеров по числу выпускников академии, которые выступают за профессиональные клубы, по количеству игрового времени своих воспитанников в составе "Динамо" и по другим показателям. Мы однозначно продолжим работать в этом направлении", - продолжил он.