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Вендел снова не приехал к началу сборов "Зенита" - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
20:29 20.06.2026 (обновлено: 21:53 20.06.2026)
Вендел снова не приехал к началу сборов "Зенита"

Футболист Вендел пропустил первую тренировку "Зенита" на межсезонном сборе

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПолузащитник "Зенита" Вендел
Полузащитник Зенита Вендел - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Полузащитник "Зенита" Вендел. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел пропустил первую тренировку футбольного клуба на межсезонном сборе.
  • Вендел был оштрафован на 700 тысяч евро за нарушение дисциплины.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что бразильский полузащитник команды Вендел пропустил первую тренировку футбольного клуба на межсезонном сборе.
В январе СМИ сообщили, что 28-летний Вендел в течение недели отсутствовал на сборе команды в Катаре. По их информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется двум месячным зарплатам игрока. Позднее Семак заявил в интервью РИА Новости, что Вендел был наказан за нарушение дисциплины настолько сильно, что вряд ли кому-то захочется повторить подобное.
"Те, кто должны были присоединиться, на месте. За исключением (Вильмара) Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну, и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные", - цитирует Семака сайт клуба.
Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года. В составе петербургского клуба бразилец стал пятикратным чемпионом РПЛ, завоевал Кубок России и три Суперкубка страны.
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