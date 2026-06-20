Вендел снова не приехал к началу сборов "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел пропустил первую тренировку футбольного клуба на межсезонном сборе.
- Вендел был оштрафован на 700 тысяч евро за нарушение дисциплины.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что бразильский полузащитник команды Вендел пропустил первую тренировку футбольного клуба на межсезонном сборе.
В январе СМИ сообщили, что 28-летний Вендел в течение недели отсутствовал на сборе команды в Катаре. По их информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется двум месячным зарплатам игрока. Позднее Семак заявил в интервью РИА Новости, что Вендел был наказан за нарушение дисциплины настолько сильно, что вряд ли кому-то захочется повторить подобное.
"Те, кто должны были присоединиться, на месте. За исключением (Вильмара) Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну, и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные", - цитирует Семака сайт клуба.
Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года. В составе петербургского клуба бразилец стал пятикратным чемпионом РПЛ, завоевал Кубок России и три Суперкубка страны.