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Тюкавину не стоит рваться за границу, считает Силкин - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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14:21 20.06.2026
Тюкавину не стоит рваться за границу, считает Силкин

Силкин: Тюкавину не надо рваться в зарубежный клуб, он востребован в "Динамо"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгрок ФК "Динамо" Константин Тюкави
Игрок ФК Динамо Константин Тюкави - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Игрок ФК "Динамо" Константин Тюкави. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Силкин считает, что Константину Тюкавину не стоит пока переходить в зарубежный клуб.
  • Он отметил, что Тюкавин в "Динамо" находится на своем месте и на него есть спрос в сборной и в команде.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Нападающему московского футбольного клуба "Динамо" Константину Тюкавину не стоит пока переходить в какой-либо зарубежный клуб, поскольку его ценят и любят в команде, заявил РИА Новости ранее возглавлявший "бело-голубых" Сергей Силкин.
В прошлом сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В Кубке России москвичи дошли до финала пути РПЛ, где уступили "Краснодару" в серии пенальти.
«
"Константин Тюкавин в "Динамо" находится на своем месте, и ему не стоит рваться куда-то за границу. Для чего? Потому что на него здесь есть спрос и в сборной, и в команде. И, насколько я знаю, к нему все очень хорошо относятся в клубе", - сказал Силкин, отвечая на вопрос о возможном уходе бомбардира.
Тюкавину 23 года. Форвард является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.
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