Тюкавину не стоит рваться за границу, считает Силкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Силкин считает, что Константину Тюкавину не стоит пока переходить в зарубежный клуб.
- Он отметил, что Тюкавин в "Динамо" находится на своем месте и на него есть спрос в сборной и в команде.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Нападающему московского футбольного клуба "Динамо" Константину Тюкавину не стоит пока переходить в какой-либо зарубежный клуб, поскольку его ценят и любят в команде, заявил РИА Новости ранее возглавлявший "бело-голубых" Сергей Силкин.
В прошлом сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В Кубке России москвичи дошли до финала пути РПЛ, где уступили "Краснодару" в серии пенальти.
«
"Константин Тюкавин в "Динамо" находится на своем месте, и ему не стоит рваться куда-то за границу. Для чего? Потому что на него здесь есть спрос и в сборной, и в команде. И, насколько я знаю, к нему все очень хорошо относятся в клубе", - сказал Силкин, отвечая на вопрос о возможном уходе бомбардира.
Тюкавину 23 года. Форвард является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.