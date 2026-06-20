Тюкавину не стоит рваться за границу, считает Силкин

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Нападающему московского футбольного клуба "Динамо" Константину Тюкавину не стоит пока переходить в какой-либо зарубежный клуб, поскольку его ценят и любят в команде, заявил РИА Новости ранее возглавлявший "бело-голубых" Сергей Силкин.

Тюкавину 23 года. Форвард является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.