"Реал" опроверг информацию о переговорах с футболистом "Баварии" Олисе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мадридский «Реал» опроверг информацию о переговорах с футболистом «Баварии» Майклом Олисе.
- «Реал» подчеркнул, что у клуба не было контактов с игроком, его представителями или окружением.
- В «Реале» подчеркнули важность обсуждения потенциального интереса к игроку между самими клубами.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мадридский "Реал" на официальном сайте опроверг информацию о переговорах с футболистом "Баварии" Майклом Олисе.
"В ответ на сообщения в различных СМИ о предполагаемом интересе нашего клуба к игроку "Баварии" Майклу Олисе, "Реал" хотел бы заявить, что у него не было никаких прямых или косвенных контактов с вышеупомянутым игроком, его представителями или кем-либо из его окружения", - говорится в заявлении "Реала".
"Реал" также хотел бы подчеркнуть прекрасные институциональные отношения, которые он поддерживает с "Баварией", с которой его связывает долгая история взаимного уважения, сотрудничества и восхищения, и сожалеет о распространении спекуляций, не соответствующих действительности", - отметили в клубе.
Помимо этого, в "Реале" подчеркнули, что потенциальный интерес к игроку должен сначала быть обсужден между самими клубами.
Олисе 24 года, он перешел в "Баварию" в июле 2024 года из английского "Кристал Пэлас". В прошедшем сезоне нападающий провел 52 матча за "Баварию", в которых забил 22 мяча.