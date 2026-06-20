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"Реал" опроверг информацию о переговорах с футболистом "Баварии" Олисе - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
19:34 20.06.2026
"Реал" опроверг информацию о переговорах с футболистом "Баварии" Олисе

В "Реале" заявили, что не вели переговоров с футболистом "Баварии" Олисе

© Соцсети ФК "Бавария"Майкл Олисе
Майкл Олисе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Соцсети ФК "Бавария"
Майкл Олисе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадридский «Реал» опроверг информацию о переговорах с футболистом «Баварии» Майклом Олисе.
  • «Реал» подчеркнул, что у клуба не было контактов с игроком, его представителями или окружением.
  • В «Реале» подчеркнули важность обсуждения потенциального интереса к игроку между самими клубами.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мадридский "Реал" на официальном сайте опроверг информацию о переговорах с футболистом "Баварии" Майклом Олисе.
Ранее испанские СМИ сообщили об интересе "Реала" к Олисе. В частности, по информации газеты Marca, "королевский клуб" готовится заплатить за игрока до 220 млн евро.
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"В ответ на сообщения в различных СМИ о предполагаемом интересе нашего клуба к игроку "Баварии" Майклу Олисе, "Реал" хотел бы заявить, что у него не было никаких прямых или косвенных контактов с вышеупомянутым игроком, его представителями или кем-либо из его окружения", - говорится в заявлении "Реала".
"Реал" также хотел бы подчеркнуть прекрасные институциональные отношения, которые он поддерживает с "Баварией", с которой его связывает долгая история взаимного уважения, сотрудничества и восхищения, и сожалеет о распространении спекуляций, не соответствующих действительности", - отметили в клубе.
Помимо этого, в "Реале" подчеркнули, что потенциальный интерес к игроку должен сначала быть обсужден между самими клубами.
Олисе 24 года, он перешел в "Баварию" в июле 2024 года из английского "Кристал Пэлас". В прошедшем сезоне нападающий провел 52 матча за "Баварию", в которых забил 22 мяча.
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