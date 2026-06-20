"Реал" опроверг информацию о переговорах с футболистом "Баварии" Олисе

"Реал" также хотел бы подчеркнуть прекрасные институциональные отношения, которые он поддерживает с "Баварией", с которой его связывает долгая история взаимного уважения, сотрудничества и восхищения, и сожалеет о распространении спекуляций, не соответствующих действительности", - отметили в клубе.