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Нойер установил рекорд по количеству матчей на ЧМ среди вратарей - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
23:28 20.06.2026 (обновлено: 23:34 20.06.2026)
Нойер установил рекорд по количеству матчей на ЧМ среди вратарей

Нойер установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей

© REUTERS / SCOTT KINSERМануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / SCOTT KINSER
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мануэль Нойер установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей, выйдя в стартовом составе сборной Германии на игру против Кот-д'Ивуара.
  • Встреча стала для Нойера 21-й на чемпионатах мира, он превзошел достижение Уго Льориса, у которого 20 игр.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мануэль Нойер установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира по футболу среди вратарей, выйдя в стартовом составе сборной Германии на игру группового этапа против команды Кот-д'Ивуара.
ЧМ по футболу 2026
20 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Германия
2 : 1
Кот-д’Ивуар
68‎’‎ • Дениз Ундав
(Надим Амири)
90‎’‎ • Дениз Ундав
(Феликс Нмеча)
30‎’‎ • Франк Кессье
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча второго тура группового этапа стала для Нойера 21-й на чемпионатах мира. Он превзошел достижение француза Уго Льориса, на счету которого 20 игр.
Нойеру 40 лет. В составе сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира 2014 года.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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ФутболСпортЧМ по футболу 2026Мануэль НойерУго ЛьорисГерманияКот-д'Ивуар
 
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    1
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    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
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    21.06 03:00
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