Нойер установил рекорд по количеству матчей на ЧМ среди вратарей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мануэль Нойер установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей, выйдя в стартовом составе сборной Германии на игру против Кот-д'Ивуара.
- Встреча стала для Нойера 21-й на чемпионатах мира, он превзошел достижение Уго Льориса, у которого 20 игр.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мануэль Нойер установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира по футболу среди вратарей, выйдя в стартовом составе сборной Германии на игру группового этапа против команды Кот-д'Ивуара.
20 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
68’ • Дениз Ундав
90’ • Дениз Ундав
30’ • Франк Кессье
Встреча второго тура группового этапа стала для Нойера 21-й на чемпионатах мира. Он превзошел достижение француза Уго Льориса, на счету которого 20 игр.
Нойеру 40 лет. В составе сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира 2014 года.