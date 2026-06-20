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Пропустивший первый матч ЧМ Тирни сыграет за Шотландию против Марокко - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
00:10 20.06.2026
Пропустивший первый матч ЧМ Тирни сыграет за Шотландию против Марокко

Тирни сыграет за сборную Шотландии во встрече с марокканцами

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Шотландии и сборная Марокко объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Встреча группы C пройдет в Бостоне (США) и начнется в 1:00 мск.
  • Пропустивший первый матч защитник "Селтика" Киран Тирни сыграет в стартовом составе сборной Шотландии
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборные Шотландии и Марокко объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы C пройдет в Бостоне (США) в пятницу и начнется в 1:00 мск.
Состав сборной Шотландии выглядит следующим образом: Ангус Ганн (вратарь), Энди Робертсон (капитан), Грант Хэнли, Киран Тирни, Джек Хендри, Нейтан Паттерсон, Скотт Мактоминей, Джон Макгинн, Райан Кристи, Льюис Фергюсон, Че Адамс.
Сборная Марокко начнет встречу в следующем сочетании: Яссин Буну (вратарь), Ашраф Хакими (капитан), Нуссаир Мазрауи, Исса Диоп, Чади Риад, Аюб Буадди, Аззедин Унаи, Исмаэль Сайбари, Билал Эль-Ханнус, Нейл Эль-Айнауи, Браим Диас.
Тирни, бывший защитник лондонского "Арсенала", ныне представляющий шотландский "Селтик", не принимал участия в первом матче чемпионата мира, в котором сборная Шотландии обыграла команду Гаити со счетом 1:0. В своей стартовой встрече марокканцы сыграли вничью с бразильцами - 1:1.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Сборная США по футболу - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Сборная США по футболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира
Вчера, 00:05
 
ФутболСпортШотландияМароккоСШАКиран ТирниАнгус ГаннГрант ХэнлиАрсенал (Лондон)СелтикЧМ по футболу 2026
 
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