Пропустивший первый матч ЧМ Тирни сыграет за Шотландию против Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Шотландии и сборная Марокко объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
- Встреча группы C пройдет в Бостоне (США) и начнется в 1:00 мск.
- Пропустивший первый матч защитник "Селтика" Киран Тирни сыграет в стартовом составе сборной Шотландии
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборные Шотландии и Марокко объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Состав сборной Шотландии выглядит следующим образом: Ангус Ганн (вратарь), Энди Робертсон (капитан), Грант Хэнли, Киран Тирни, Джек Хендри, Нейтан Паттерсон, Скотт Мактоминей, Джон Макгинн, Райан Кристи, Льюис Фергюсон, Че Адамс.
Сборная Марокко начнет встречу в следующем сочетании: Яссин Буну (вратарь), Ашраф Хакими (капитан), Нуссаир Мазрауи, Исса Диоп, Чади Риад, Аюб Буадди, Аззедин Унаи, Исмаэль Сайбари, Билал Эль-Ханнус, Нейл Эль-Айнауи, Браим Диас.