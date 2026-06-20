Флаги России в США, чествование россиян: "Каролина" отметила чемпионство

"Каролина Харрикейнз" продолжает отмечать долгожданное чемпионство. Обыграв "Вегас Голден Найтс" в шести матчах финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), "ураганы" впервые с 2006 года и второй раз в своей истории завоевали Кубок Стэнли.

Решающий матч состоялся в ночь на 15 июня по московскому времени в Парадайсе, пригороде Лас-Вегаса. "Ти-Мобайл Арена" уже третий раз в своей истории приняла встречу финала плей-офф НХЛ, в которой определился сильнейший клуб лиги. Именно на этой арене в 2018 году свой первый и самый долгожданный Кубок Стэнли завоевал лучший голеадор в истории Александр Овечкин вместе со своими товарищами из "Вашингтон Кэпиталз" Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым, на этой же площадке в 2023-м двукратным обладателем Кубка Стэнли стал российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев.

В этом году компанию российских чемпионов НХЛ пополнили Андрей Свечников, Александр Никишин и Петр Кочетков.

"Наша русская тройка", — гордо отметили успех россиян представители медиаслужбы "Каролины", опубликовав с таким заголовком их фото вместе с трофеем.

© Фото : x.com/canes Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин, Петр Кочетков и Андрей Свечников © Фото : x.com/canes Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин, Петр Кочетков и Андрей Свечников

В чемпионской раздевалке Свечников, Никишин и Кочетков, которые впервые в своей карьере выиграли Кубок Стэнли, были одними из самых активных игроков "Харрикейнз", празднующих громкий триумф. Вместе с ними праздновал и старший брат Андрея Свечникова Евгений — ранее он играл в НХЛ и выступал за такие клубы, как "Детройт Ред Уингз", "Виннипег Джетс" и "Сан-Хосе Шаркс", а впоследствии вернулся в Россию. В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Свечников-старший будет играть за московский "Спартак", с которым форвард подписал двухлетний контракт, но сейчас россиянин находится в Северной Америке, чтобы поддержать родного брата.

Во время празднований в раздевалке Свечниковы, Никишин и Кочетков с большим желанием "умывались" шампанским и обливали всех остальных. Их диалоги были максимально понятными:

— Как мы делаем, брат?

— По-русски!

— Русский стиль!

Всю ночь после чемпионского матча "ураганы" провели в Лас-Вегасе. Андрей Свечников, например, зажег в одном из ночных клубов города, станцевав на сцене с Кубком Стэнли.

На следующий же день "Каролина" в полном составе вернулась в Роли — город, в котором из больших спортивных клубов есть только "Харрикейнз". Оттого неудивительно, что в связи с чемпионством "ураганов" на улицы города высыпали тысячи болельщиков. Местом для празднований команда выбрала один из баров. Уже к этому моменту игроки умудрились повредить трофей и сильно погнуть чашу, которая является главной и основной у Кубка Стэнли.

К слову, о самом трофее. В 2022 году НХЛ, несмотря на свои принципы и нетерпимость к дискриминации по национальному признаку, показала двуличие и запретила российским чемпионам привозить Кубок Стэнли в Россию, тем самым отказав им в традиции провести день с трофеем у себя на родине. Этот запрет действует по сей день — лига пока не торопится его снимать. По этому поводу братья Свечниковы, Никишин и Кочетков отдельно побеседовали с Филом Притчардом, известным сотрудником Зала хоккейной славы и главным хранителем Кубка Стэнли, который едва ли не круглосуточно находится рядом с трофеем.

« "Обкашляли вопросик по приезду кубка в Россию", — написал Петр Кочетков в своих соцсетях, опубликовав общее фото с Притчардом и непосредственно трофеем.

© Фото : Социальные сети Петра Кочеткова Хоккеисты Андрей Свечников, Петр Кочетков, Александр Никишин и Евгений Свечников с хранителем Кубка Стэнли © Фото : Социальные сети Петра Кочеткова Хоккеисты Андрей Свечников, Петр Кочетков, Александр Никишин и Евгений Свечников с хранителем Кубка Стэнли

Наконец, спустя пять дней после чемпионства "Каролина" провела триумфальный парад. Мероприятие продлилось порядка трех часов. Игроки, тренеры, руководство "Харрикейнз" и клубный персонал на нескольких автомобилях и автобусах прокатились по центральным улицам Роли и остановились недалеко от одной из главных площадей города, где была сооружена сцена.

По пути к ней братья Свечниковы, Никишин и Кочетков, находившиеся в одном автобусе вместе со своими родственниками, а также с голкипером Брэндоном Басси и нападающими Уильямом Каррье, Николя Делорье и Марком Янковски, взяли с собой флаги России.

© Фото : Социальные сети Петр Кочетков, Александр Никишин, Андрей Свечников и Евгений Свечников с флагами России на чемпионском параде "Каролины Харрикейнз" © Фото : Социальные сети Петр Кочетков, Александр Никишин, Андрей Свечников и Евгений Свечников с флагами России на чемпионском параде "Каролины Харрикейнз"

Российский триколор игроки "Харрикейнз" повязали себе на плечи, а также разместили один флаг на автобусе. Похожим образом действовали, например, Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов во время чемпионских парадов "Флориды Пантерз".

Уже на сцене Андрей Свечников, Никишин и Кочетков также появились с флагами России. К первому было приковано повышенное внимание. Ведущие мероприятия отметили большой вклад, который Свечников внес как в развитие "Харрикейнз" как франшизы, так и в победу клуба в этом году.

В минувшем сезоне Андрей набрал 70 очков (31 гол и 39 передач) в 79 матчах регулярного чемпионата и 11 баллов (6+5) в 19 играх плей-офф. Его одноклубник канадец Джордан Мартинук воспроизвел собственный же жест, который давно стал одним из главных интернет-мемов для всей "Каролины", закричав: "Миста Свечников!"

© Фото : Социальные сети Евгения Свечникова Евгений Свечников (слева) и Андрей Свечников (справа) с матерью © Фото : Социальные сети Евгения Свечникова Евгений Свечников (слева) и Андрей Свечников (справа) с матерью

Под этот выход Никишин успел сорвать со Свечникова футболку, и тот с голым торсом поблагодарил фанатов:

« "Невероятно. Хочу сказать две вещи. Я очень благодарен мои одноклубникам и тренерскому штабу. Я люблю их. В нашей команде собраны лучшие тренеры и лучшие игроки. Во-вторых, я благодарю вас, фанаты. Вы лучшие болельщики в мире. Мы — чемпионы!"

Никишина и Кочеткова ведущие мероприятия представили как мощных россиян, которые не боятся идти в стыки. Александр, например, тоже выступил с речью, но с очень короткой, попросив болельщиков, коих на чемпионском параде оказалось несколько тысяч, "добавить шума".

© AP Photo / Karl B DeBlaker Чемпионский парад "Каролины Харрикейнз" © AP Photo / Karl B DeBlaker Чемпионский парад "Каролины Харрикейнз"

Выступление россиянина весьма необычно разбавил его одноклубник Джексон Блейк — американский нападающий "Каролины" дважды нецензурно выругался на русском языке. Кто его научил произнесенным словам, история умалчивает, но несколькими днями ранее все тот же Блейк вместе с канадцем Сетом Джарвисом и финном Еспером Котканиеми ехали в одной машине с Никишиным, и Котканиеми практически без акцента пел по-русски песню, которая звучала в автомобиле россиянина.