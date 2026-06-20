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Онищенко оценил вероятность распространения лихорадки денге в России - РИА Новости, 20.06.2026
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16:38 20.06.2026
Онищенко оценил вероятность распространения лихорадки денге в России

РИА Новости: Онищенко считает, что лихорадка денге не распространится в России

© Fotolia / Lars JohanssonКомары
Комары - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Fotolia / Lars Johansson
Комары. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лихорадка денге не получит распространения в России из-за малочисленности популяции комаров-переносчиков инфекции в стране, считает Онищенко.
  • На Шри-Ланке зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний лихорадкой денге с 28 летальными исходами с начала года.
  • Завоз лихорадки денге из неблагополучных по эпидемиологической обстановке стран возможен, поэтому эпидемиолог советует изучать ситуацию при поездках и соблюдать меры профилактики от комаров.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лихорадка денге не получит распространения в России, поскольку популяция комаров-переносчиков инфекции в стране малочисленна, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По данным Роспотребнадзора, в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге на Шри-Ланке, где с начала года зарегистрировано более 44 тыс. случаев заболеваний с 28 летальными исходами. Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в столице страны Коломбо.
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"Широкого распространения в России лихорадка денге не сможет получить, потому что у нас нет в большом количестве такого типа комаров, которые ее переносят. Мы находили их на побережье Черного моря, но они присутствуют там совсем в небольшом количестве. А вот выше, на севере страны, этих комаров у нас вообще нет", - сказал Онищенко.
Он также добавил, что при этом завозы из неблагополучных по эпидобстановке стран возможны.
Эпидемиолог посоветовал изучать ситуацию при поездках в другие страны и соблюдать меры профилактики от комаров.
Лихорадка денге - это вирусное заболевание, распространенное в Юго‑Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна, она переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.
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