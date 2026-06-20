Онищенко оценил вероятность распространения лихорадки денге в России

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"Широкого распространения в России лихорадка денге не сможет получить, потому что у нас нет в большом количестве такого типа комаров, которые ее переносят. Мы находили их на побережье Черного моря, но они присутствуют там совсем в небольшом количестве. А вот выше, на севере страны, этих комаров у нас вообще нет", - сказал Онищенко.