Рейтинг@Mail.ru
Бако покинул "Зенит" - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
13:41 20.06.2026 (обновлено: 16:11 20.06.2026)
Бако покинул "Зенит"

Баскетболист Бако покинул "Зенит" по окончании контракта

© Фото : БК "Уникс"Исмаэль Бако
Исмаэль Бако - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : БК "Уникс"
Исмаэль Бако. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исмаэль Бако покинул баскетбольный клуб «Зенит» по завершении срока действия контракта.
  • Бако присоединился к «Зениту» в январе 2026 года и провел 15 матчей в Единой лиге ВТБ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бельгийский центровой Исмаэль Бако покинул петербургский баскетбольный клуб "Зенит" по завершении срока действия контракта, сообщается в Telegram-канале команды.
Бако присоединился к "сине-бело-голубым" в январе 2026 года и за это время провел 15 матчей в Единой лиге ВТБ.
"Зенит" благодарит Исмаэля Бако за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.
До перехода в "Зенит" Бако также выступал в России в составе казанского УНИКСа с 2023 по 2025 год. До 2019 года он играл в чемпионате Бельгии, а после выступал за французский АСВЕЛ, испанскую "Манресу" и итальянский "Виртус" из Болоньи.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Зенит" расторг контракт с получившим травму американцем
16 февраля, 11:24
 
БаскетболСпортРоссияБельгияБолоньяЗенит (Санкт-Петербург)УНИКСВийербанЕдиная лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Швеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала