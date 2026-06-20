Бако покинул "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исмаэль Бако покинул баскетбольный клуб «Зенит» по завершении срока действия контракта.
- Бако присоединился к «Зениту» в январе 2026 года и провел 15 матчей в Единой лиге ВТБ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бельгийский центровой Исмаэль Бако покинул петербургский баскетбольный клуб "Зенит" по завершении срока действия контракта, сообщается в Telegram-канале команды.
Бако присоединился к "сине-бело-голубым" в январе 2026 года и за это время провел 15 матчей в Единой лиге ВТБ.
"Зенит" благодарит Исмаэля Бако за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.
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