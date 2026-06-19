Опрос показал, сколько россиян хотели бы воссоздания СССР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 46% россиян хотели бы воссоздания СССР, но 73% считают такой сценарий невозможным.
- 51% россиян считают невозможным объединение бывших республик СССР в обозримом будущем, 24% допускают объединение некоторых из них.
- Лучше всего, по мнению опрошенных, у России сейчас складываются отношения с Белоруссией (83%), Казахстаном (50%), Узбекистаном (33%), Таджикистаном (26%) и Кыргызстаном (22%).
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Почти половина россиян (46%) хотели бы воссоздания СССР, треть граждан РФ (32%) не хотели бы этого, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.
При этом большинство респондентов (73%) считают, что сегодня воссоздание СССР невозможно, и только 16% верят в реалистичность такого сценария. Тогда как сожалеют о распаде Советского Союза 54% опрошенных, не испытывают таких чувств 24%.
Кроме того, на вопрос, возможно ли в обозримом будущем объединение бывших республик СССР в единое государство, половина россиян (51%) ответили, что невозможно, 24% - что возможно объединение некоторых бывших республик, 9% - что возможно объединение большинства, а 4% - что возможно объединение всех республик.
Согласно результатам опроса, сейчас у России лучше всего складываются отношения с такими странами бывшего Советского Союза, как Белоруссия (83%), Казахстан (50%), Узбекистан (33%), Таджикистан (26%), а также Кыргызстан (22%).
В то же время, по мнению граждан РФ, от распада СССР выиграли Белоруссия (53%), Россия (44%) и Казахстан (35%). Все остальные бывшие республики Союза преимущественно проиграли.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 5 по 7 июня 2026 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Погрешность не превышает 3,6%.
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