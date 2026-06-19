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Обвиняемого в убийстве ребенка в Петербурге признали вменяемым - РИА Новости, 19.06.2026
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09:54 19.06.2026
Обвиняемого в убийстве ребенка в Петербурге признали вменяемым

Экспертиза признала вменяемым обвиняемого в убийстве ребенка в Петербурге

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Психолого-психиатрическая экспертиза признала Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, вменяемым.
  • Результаты экспертизы позволяют направить уголовное дело в суд в общем порядке.
  • В конце января в Петербурге было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения ребенка, а 3 февраля суд заключил под стражу обвиняемого.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге в конце января, сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.
"Психолого-психиатрическая экспертиза завершена. По ее результатам Жилкин признан вменяемым, адекватным, психических отклонений не выявлено", - сказал Яшков.
Он добавил, что результаты экспертизы позволяют направить уголовное дело в суд в общем порядке.
В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве малолетнего и насильственных действиях сексуального характера.
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