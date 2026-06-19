Обвиняемого в убийстве ребенка в Петербурге признали вменяемым

Краткий пересказ от РИА ИИ Психолого-психиатрическая экспертиза признала Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, вменяемым.

Результаты экспертизы позволяют направить уголовное дело в суд в общем порядке.

В конце января в Петербурге было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения ребенка, а 3 февраля суд заключил под стражу обвиняемого.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге в конце января, сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.

"Психолого-психиатрическая экспертиза завершена. По ее результатам Жилкин признан вменяемым, адекватным, психических отклонений не выявлено", - сказал Яшков.

Он добавил, что результаты экспертизы позволяют направить уголовное дело в суд в общем порядке.