Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 75% россиян считают, что президент Путин работает скорее хорошо, и 74% доверяют ему.
- 48% опрошенных полагают, что российское правительство работает скорее хорошо, а работу Михаила Мишустина положительно оценивают 52% граждан.
- Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 38% опрошенных проголосовали бы за "Единую Россию".
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Большинство (75%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 74% респондентов заявили, что доверяют главе государства, согласно данным опроса ФОМ.
По словам 75% граждан РФ, президент Путин скорее хорошо работает на своем посту, 12% респондентов придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 74% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 15% респондентов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
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Почти половина (48%) опрошенных уверены, что российское правительство работает скорее хорошо, 33% россиян считают иначе. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 52% граждан, 15% ответили, что он работает скорее плохо.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Четверо из десяти (38%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 12% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, 8% - за партию "Новые люди", 4% -за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 12-14 июня 2026 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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