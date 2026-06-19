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"Нижний Новгород" подписал контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
12:31 19.06.2026
"Нижний Новгород" подписал контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым

Чемпион России в составе "Спартака" Артем Тимофеев перешел в "Нижний Новгород"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАртем Тимофеев
Артем Тимофеев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Артем Тимофеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым.
  • Соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано на два года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Нижний Новгород" подписал контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано на два года. Во вторник московский "Локомотив" объявил о завершении сотрудничества с Тимофеевым по соглашению сторон.
Тимофеев стал игроком "Локомотива" в июле 2024 года. За московскую команду футболист провел 25 матчей, забил один мяч и отдал одну передачу. На протяжении карьеры хавбек также выступал за московский "Спартак", в составе которого стал чемпионом России в 2017 году, самарские "Крылья Советов" и грозненский "Ахмат".
По итогам сезона-2025/26 "Нижний Новгород" занял 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и вылетел во второй дивизион страны - Первую лигу.
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ФутболСпортРоссияАртем ТимофеевСпартак МоскваЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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