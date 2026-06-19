Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым.
- Соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано на два года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Нижний Новгород" подписал контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано на два года. Во вторник московский "Локомотив" объявил о завершении сотрудничества с Тимофеевым по соглашению сторон.
Тимофеев стал игроком "Локомотива" в июле 2024 года. За московскую команду футболист провел 25 матчей, забил один мяч и отдал одну передачу. На протяжении карьеры хавбек также выступал за московский "Спартак", в составе которого стал чемпионом России в 2017 году, самарские "Крылья Советов" и грозненский "Ахмат".
По итогам сезона-2025/26 "Нижний Новгород" занял 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и вылетел во второй дивизион страны - Первую лигу.