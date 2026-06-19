В СНГ начали работу над правовыми аспектами выхода Молдавии из содружества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В рамках СНГ началась работа над правовыми аспектами выхода Молдавии из содружества.
- 19 июня в Минске состоялось первое заседание экспертов государств СНГ по инвентаризации международных договоров и других документов с участием Молдавии, на котором рассмотрели 448 документов.
- Российская сторона отметила, что отдельные договоры, действие которых прекратится для Кишинева в результате выхода из СНГ, посвящены вопросам культурно-гуманитарного и социального характера.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В рамках СНГ запущена работа над правовыми аспектами выхода Молдавии из содружества, сообщил Первый департамент стран СНГ МИД РФ.
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"В рамках СНГ запущена работа над правовыми аспектами выхода Молдавии из Содружества. Девятнадцатого июня в Минске состоялось первое заседание экспертов государств СНГ по инвентаризации подписанных в формате Содружества международных договоров и других документов с участием Молдавии", - сообщили в департаменте.
Во встрече приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, исполкома и отраслевых органов СНГ
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"На заседании рассмотрены сформированные депозитарием перечни актов, классифицированные по признакам правовой природы (договоры и иные акты) и субъектного состава (только для участников СНГ и открытые для третьих сторон). В общей сложности речь идет о 448 документах. Основная задача на данном этапе - определить, какие из них автоматически прекратят действие для Кишинева после его выхода из организации, а в каких он сможет остаться", - отметили в департаменте.
В департаменте отметили, что участие Молдавии в отдельных договорах, формально открытых для государств, не входящих в СНГ, может оказаться невозможным, поскольку они неразрывно связаны с другими документами, ограниченными только странами содружества. К таковым, в частности, относится Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.
"Российской стороной отмечено, что отдельные договоры, действие которых прекратится для Кишинева в результате его выхода из СНГ, посвящены вопросам культурно-гуманитарного и социального характера, затрагивают интересы граждан", - добавили в МИД РФ.
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Следующее заседание экспертов запланировано на конец июля 2026 года.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого является, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. После прихода к власти в 2020 году президента Майи Санду республика взяла курс на разрыв связей с СНГ и интеграцию в ЕС.️ Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Молдавия уведомила исполком Содружества Независимых Государств о выходе из ключевых соглашений СНГ, однако изъявила желание остаться в 102 договорах экономической сферы в рамках Содружества.