В СНГ начали работу над правовыми аспектами выхода Молдавии из содружества

В департаменте отметили, что участие Молдавии в отдельных договорах, формально открытых для государств, не входящих в СНГ, может оказаться невозможным, поскольку они неразрывно связаны с другими документами, ограниченными только странами содружества. К таковым, в частности, относится Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.