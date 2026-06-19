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Три клуба Медиалиги примут участие в Кубке России по футболу - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
11:44 19.06.2026
Три клуба Медиалиги примут участие в Кубке России по футболу

Три клуба Медийной футбольной лиги примут участие в Кубке России сезона-2026/27

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКубок России по футболу.
Кубок России по футболу. - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три клуба Медийной футбольной лиги примут участие в Кубке России сезона-2026/27.
  • Среди участников — команды 2Drots и «ФК 10», а также победитель полуфинала Медиалиги между «Амкалом» и ростовским СКА.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Три клуба Медийной футбольной лиги войдут в число 16 любительских команд, которые примут участие в Кубке России сезона-2026/27, сообщается в Telegram-канале турнира.
Гарантированно сыграют 2Drots и "ФК 10", третьим участником станет победитель полуфинала Медиалиги между "Амкалом" и ростовским СКА.
Помимо них, в первом раунде пути регионов из любительских клубов сыграют "Тосно", махачкалинский "Анжи", владивостокский "Анри", барнаульский "Темп", борисоглебский "Кристалл-МЭЗТ", петербургские "Кировец-Восхождение" и "Московская застава - Кристалл", цивильский "БоМиК", пермский "Ильпар", "Металлург" из города Аша, кировский "Фанком", ногинское "Красное Знамя", читинская "СШ по футболу".
Жеребьевка пути Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в пятницу, начало - 14:00 мск, пути регионов - в 16:00.
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