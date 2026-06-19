"Краснодар" подписал контракт с Уткиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Даниил Уткин подписал контракт с ФК «Краснодар» до лета 2029 года.
- Уткин перешел в «Краснодар» на правах свободного агента после расторжения контракта с «Ростовом» и аренды в «Торпедо».
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Краснодар" подписал контракт с полузащитником Даниилом Уткиным, сообщается на сайте футбольного клуба.
Уткин перешел в клуб на правах свободного агента. Его контракт с "Краснодаром" рассчитан до лета 2029 года. Минувший сезон полузащитник провел в московском "Торпедо" на правах аренды из "Ростова", с которым расторг контракт в июне. Россиянин провел за автозаводцев 15 матчей в различных турнирах и забил три мяча.
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