Алжир пожаловался ФИФА на судейство в матче с Аргентиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алжирская федерация футбола направила жалобу в ФИФА на работу судей в матче против сборной Аргентины.
- В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0.
- Среди эпизодов, вызвавших недовольство алжирской стороны, — возможное удаление Лионеля Месси за фол на защитнике сборной Алжира и неуточненное нарушение со стороны Алексиса Макаллистера.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Алжирская федерация футбола (AFF) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на работу судей в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Аргентины, сообщает TSA со ссылкой на источники.
Во вторник сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче группы J. Лионель Месси оформил хет-трик. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с поляком Шимоном Марциняком.
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
17’ • Лионель Месси
60’ • Лионель Месси
76’ • Лионель Месси
Как утверждает источник, среди эпизодов, вызвавших недовольство алжирской стороны, называется эпизод с возможным удалением Месси за фол на защитнике сборной Алжира Аиссе Манди на 32-й минуте. Марциняк и арбитры, работающие с системой VAR, не стали вмешиваться в эпизод. Также в жалобе упоминается момент на 74-й минуте, когда полузащитник аргентинцев Алексис Макаллистер ударил локтем полузащитника Ибрахима Маза, а судья не зафиксировал нарушение.
Во втором туре сборная Алжира сыграет против команды Иордании 23 июня. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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