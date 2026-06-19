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Алжир пожаловался ФИФА на судейство в матче с Аргентиной - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
21:45 19.06.2026 (обновлено: 21:46 19.06.2026)
Алжир пожаловался ФИФА на судейство в матче с Аргентиной

Алжирская федерация футбола пожаловалась ФИФА на судей из-за неудаления Месси

© Фото : Пресс-служба УЕФАПольский футбольный судья Шимон Марциняк
Польский футбольный судья Шимон Марциняк - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Польский футбольный судья Шимон Марциняк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алжирская федерация футбола направила жалобу в ФИФА на работу судей в матче против сборной Аргентины.
  • В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0.
  • Среди эпизодов, вызвавших недовольство алжирской стороны, — возможное удаление Лионеля Месси за фол на защитнике сборной Алжира и неуточненное нарушение со стороны Алексиса Макаллистера.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Алжирская федерация футбола (AFF) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на работу судей в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Аргентины, сообщает TSA со ссылкой на источники.
Во вторник сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче группы J. Лионель Месси оформил хет-трик. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с поляком Шимоном Марциняком.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Аргентина
3 : 0
Алжир
17‎’‎ • Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
60‎’‎ • Лионель Месси
76‎’‎ • Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Как утверждает источник, среди эпизодов, вызвавших недовольство алжирской стороны, называется эпизод с возможным удалением Месси за фол на защитнике сборной Алжира Аиссе Манди на 32-й минуте. Марциняк и арбитры, работающие с системой VAR, не стали вмешиваться в эпизод. Также в жалобе упоминается момент на 74-й минуте, когда полузащитник аргентинцев Алексис Макаллистер ударил локтем полузащитника Ибрахима Маза, а судья не зафиксировал нарушение.
Во втором туре сборная Алжира сыграет против команды Иордании 23 июня. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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