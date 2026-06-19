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Паводки в Дагестане вызвали эрозию берегов на приустьевых участках рек - РИА Новости, 19.06.2026
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14:44 19.06.2026
Паводки в Дагестане вызвали эрозию берегов на приустьевых участках рек

Паводки в Дагестане привели к эрозии берегов прикаспийских рек

© Фото : Правительство Дагестана/MAXПоследствия подтопления в Дагестане
Последствия подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Правительство Дагестана/MAX
Последствия подтопления в Дагестане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане продолжительные паводки вызвали эрозию берегов на приустьевых участках рек, впадающих в Каспийское море.
  • Из-за понижения базиса эрозии на реках интенсифицировались эрозионные процессы, значительно усиленные многочисленными паводками.
  • В Институте океанологии РАН отметили, что заметны последствия общего падения уровня Каспийского моря: часть осушившегося дна пролива покрылась цветущими травами, а на более возвышенных участках наблюдается процесс опустынивания.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Продолжительные паводки в Дагестане вызвали эрозию берегов на приустьевых участках рек, впадающих в Каспийское море, рассказали РИА Новости в Институте океанологии РАН.
"На приустьевых участках рек в результате понижения базиса эрозии (предельный уровень, до которого водный поток (река или ручей) способен углублять русло - ред.) резко интенсифицировались эрозионные процессы, значительно усиленные многочисленными и продолжительными паводками. К примеру, кордон на берегу реки Терек, где базировалась экспедиция, уже перестал существовать", - говорится в сообщении.
Кроме того, заметны последствия общего для всего Каспийского моря падения уровня, отметили в институте.
"Часть осушившегося дна пролива между Аграханским полуостровом и островом (теперь уже бывшим) Чечень покрылась ковром из цветущих трав. Одновременно на более возвышенных участках наблюдается процесс опустынивания – многие виды растений исчезают, а дюны вновь начинают движение", - заключили в ИО РАН.
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