Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане продолжительные паводки вызвали эрозию берегов на приустьевых участках рек, впадающих в Каспийское море.
- Из-за понижения базиса эрозии на реках интенсифицировались эрозионные процессы, значительно усиленные многочисленными паводками.
- В Институте океанологии РАН отметили, что заметны последствия общего падения уровня Каспийского моря: часть осушившегося дна пролива покрылась цветущими травами, а на более возвышенных участках наблюдается процесс опустынивания.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Продолжительные паводки в Дагестане вызвали эрозию берегов на приустьевых участках рек, впадающих в Каспийское море, рассказали РИА Новости в Институте океанологии РАН.
"На приустьевых участках рек в результате понижения базиса эрозии (предельный уровень, до которого водный поток (река или ручей) способен углублять русло - ред.) резко интенсифицировались эрозионные процессы, значительно усиленные многочисленными и продолжительными паводками. К примеру, кордон на берегу реки Терек, где базировалась экспедиция, уже перестал существовать", - говорится в сообщении.
Кроме того, заметны последствия общего для всего Каспийского моря падения уровня, отметили в институте.
"Часть осушившегося дна пролива между Аграханским полуостровом и островом (теперь уже бывшим) Чечень покрылась ковром из цветущих трав. Одновременно на более возвышенных участках наблюдается процесс опустынивания – многие виды растений исчезают, а дюны вновь начинают движение", - заключили в ИО РАН.