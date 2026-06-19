Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новосибирский «Локомотив» подписал контракт с аргентинским связующим Лучано де Чекко.
- Лучано де Чекко — 38-летний капитан сборной Аргентины, является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио и первым волейболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" подписал контракт с аргентинским связующим Лучано де Чекко, сообщается в Telegram-канале волейбольного клуба.
Ранее аргентинец выступал в России с 2009 по 2010 год в составе калининградского клуба "Динамо-Янтарь".
По итогам сезона-2025/26 "Локомотив" стал бронзовым призером чемпионата России и Кубка страны.
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30 апреля, 17:04