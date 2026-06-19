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"Локомотив" подписал контракт с аргентинским связующим Лучано де Чекко - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
10:53 19.06.2026
"Локомотив" подписал контракт с аргентинским связующим Лучано де Чекко

ВК "Локомотив" подписал контракт с бронзовым призером Олимпийских игр Чекко

© Фото : Пресс-служба волейбольного клуба "Локомотив" (Новосибирск)Волейболисты новосибирского "Локомотива"
Волейболисты новосибирского Локомотива - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Пресс-служба волейбольного клуба "Локомотив" (Новосибирск)
Волейболисты новосибирского "Локомотива". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новосибирский «Локомотив» подписал контракт с аргентинским связующим Лучано де Чекко.
  • Лучано де Чекко — 38-летний капитан сборной Аргентины, является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио и первым волейболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" подписал контракт с аргентинским связующим Лучано де Чекко, сообщается в Telegram-канале волейбольного клуба.
Ранее аргентинец выступал в России с 2009 по 2010 год в составе калининградского клуба "Динамо-Янтарь".
Чекко 38 лет, он стал первым волейболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Капитан сборной Аргентины является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.
По итогам сезона-2025/26 "Локомотив" стал бронзовым призером чемпионата России и Кубка страны.
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