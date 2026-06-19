Байрамян покинул "Ростов" после 15 лет в клубе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хорен Байрамян покинул футбольный клуб «Ростов» из-за завершения действия контракта и перешел в екатеринбургский «Урал».
- Байрамян выступал в системе «Ростова» с 2011 года и провел за клуб 261 матч, забив 12 мячей и отметившись 20 голевыми передачами.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Армянский полузащитник Хорен Байрамян покинул футбольный клуб "Ростов" в связи с завершением действия контракта и перешел в выступающий в Первой лиге екатеринбургский "Урал", сообщается в Telegram-канале южан.
"Сегодня мы говорим до свидания человеку, чье имя навсегда вписано в историю донского футбола. Мы от всего сердца благодарим Хорена за все! Желаем огромной удачи в дальнейшей игровой карьере! Спасибо, легенда!" - говорится в сообщении клуба.
Байрамяну 34 года, с "Ростовом" он в 2016 году стал серебряным призером чемпионата России, после чего играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.