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Байрамян покинул "Ростов" после 15 лет в клубе - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
18:14 19.06.2026
Байрамян покинул "Ростов" после 15 лет в клубе

Байрамян покинул "Ростов" после 15 лет в клубе и перешел в "Урал"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкХорен Байрамян
Хорен Байрамян - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Хорен Байрамян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хорен Байрамян покинул футбольный клуб «Ростов» из-за завершения действия контракта и перешел в екатеринбургский «Урал».
  • Байрамян выступал в системе «Ростова» с 2011 года и провел за клуб 261 матч, забив 12 мячей и отметившись 20 голевыми передачами.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Армянский полузащитник Хорен Байрамян покинул футбольный клуб "Ростов" в связи с завершением действия контракта и перешел в выступающий в Первой лиге екатеринбургский "Урал", сообщается в Telegram-канале южан.
Байрамян выступал в системе "Ростова" с 2011 года. Всего он провел в составе клуба 261 матч, забил 12 мячей и отметился 20 голевыми передачами. По ходу карьеры Байрамяна арендовали волгоградский "Ротор", астраханский "Волгарь" и казанский "Рубин".
"Сегодня мы говорим до свидания человеку, чье имя навсегда вписано в историю донского футбола. Мы от всего сердца благодарим Хорена за все! Желаем огромной удачи в дальнейшей игровой карьере! Спасибо, легенда!" - говорится в сообщении клуба.
Байрамяну 34 года, с "Ростовом" он в 2016 году стал серебряным призером чемпионата России, после чего играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
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