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"Тоттенхэм" подписал контракт с ван Хекке - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
22:01 18.06.2026
"Тоттенхэм" подписал контракт с ван Хекке

"Тоттенхэм" объявил о покупке защитника сборной Нидерландов по футболу ван Хекке

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником сборной Нидерландов Ян-Паулом ван Хекке.
  • Ян-Пауль ван Хекке заявил, что для него большая честь стать игроком «Тоттенхэма», и выразил желание снова поработать с главным тренером Роберто Де Дзерби.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем сайте объявил о подписании контракта с защитником сборной Нидерландов Ян-Паулом ван Хекке.
Точный срок соглашения не сообщается. Отмечается, что купленный у "Брайтона" 26-летний защитник подписал долгосрочный контракт.
«
"Для меня огромная честь стать игроком "Тоттенхэма". Когда ты присоединяешься к такому большому клубу, это сбывшаяся мечта. У меня уже сложились очень теплые отношения с главным тренером (Роберто Де Дзерби), и я с нетерпением жду возможности снова с ним поработать", - заявил ван Хекке.
Де Дзерби тренировал "Брайтон" с 2022 по 2024 год. Ван Хекке в прошедшем сезоне сыграл за "Брайтон" 40 матчей и забил три мяча. На протяжении карьеры он также выступал в английском "Блэкберне", нидерландских клубах "Херенвен" и НАК.
Защитник принимает участие в чемпионате мира. Всего в его активе 13 матчей в составе сборной Нидерландов.
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