Краткий пересказ от РИА ИИ
- Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником сборной Нидерландов Ян-Паулом ван Хекке.
- Ян-Пауль ван Хекке заявил, что для него большая честь стать игроком «Тоттенхэма», и выразил желание снова поработать с главным тренером Роберто Де Дзерби.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем сайте объявил о подписании контракта с защитником сборной Нидерландов Ян-Паулом ван Хекке.
Точный срок соглашения не сообщается. Отмечается, что купленный у "Брайтона" 26-летний защитник подписал долгосрочный контракт.
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"Для меня огромная честь стать игроком "Тоттенхэма". Когда ты присоединяешься к такому большому клубу, это сбывшаяся мечта. У меня уже сложились очень теплые отношения с главным тренером (Роберто Де Дзерби), и я с нетерпением жду возможности снова с ним поработать", - заявил ван Хекке.
Защитник принимает участие в чемпионате мира. Всего в его активе 13 матчей в составе сборной Нидерландов.
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