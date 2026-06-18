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Клуб Овечкина продлил контракт с главным тренером - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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17:51 18.06.2026
Клуб Овечкина продлил контракт с главным тренером

"Вашингтон" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Карбери

© Фото : Пресс-служба "Кэпиталс"Тренер "Вашингтон Кэпиталс" Спенсер Карбери
Тренер Вашингтон Кэпиталс Спенсер Карбери - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Кэпиталс"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» объявил о продлении контракта с главным тренером Спенсером Карбери на несколько лет.
  • Канадец Спенсер Карбери работает в команде с мая 2023 года и является 20-м тренером в истории франшизы.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, на своем сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Спенсером Карбери.
Точный срок соглашения не сообщается. Отмечается, что оно рассчитано на несколько лет. Канадец Карбери работает в команде с мая 2023 года и является 20-м тренером в истории франшизы.
"Мы рады продлить контракт со Спенсером на несколько лет. Мы были очень впечатлены его целеустремленностью, профессионализмом и страстью к тренерской работе и рады, что он продолжает развивать свой успех", - заявил генеральный менеджер клуба Крис Патрик.
"Вашингтон" в первые два сезона при Карбери выходил в плей-офф, в завершившемся сезоне команда не смогла пробиться в Кубок Стэнли.
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ХоккейСпортАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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