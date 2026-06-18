Клуб Овечкина продлил контракт с главным тренером

Краткий пересказ от РИА ИИ Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» объявил о продлении контракта с главным тренером Спенсером Карбери на несколько лет.

Канадец Спенсер Карбери работает в команде с мая 2023 года и является 20-м тренером в истории франшизы.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, на своем сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Спенсером Карбери.

Точный срок соглашения не сообщается. Отмечается, что оно рассчитано на несколько лет. Канадец Карбери работает в команде с мая 2023 года и является 20-м тренером в истории франшизы.

"Мы рады продлить контракт со Спенсером на несколько лет. Мы были очень впечатлены его целеустремленностью, профессионализмом и страстью к тренерской работе и рады, что он продолжает развивать свой успех", - заявил генеральный менеджер клуба Крис Патрик.