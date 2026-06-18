СМИ: такси с болельщиками сборной Аргентины обстреляли по дороге на матч ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автомобиль такси с болельщиками сборной Аргентины попал под обстрел по дороге на матч чемпионата мира в Канзас-Сити.
- В ночь на среду сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J чемпионата мира.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Автомобиль такси с болельщиками сборной Аргентины попал под обстрел по дороге на матч чемпионата мира по футболу в Канзас-Сити (США), сообщает The New York Times.
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
17’ • Лионель Месси
60’ • Лионель Месси
76’ • Лионель Месси
По данным источника, незадолго до начала матча в городе было зафиксировано пять случаев стрельбы, в которых погиб один человек и четверо пострадали. Одним из получивших ранения стал водитель такси, отвозивший болельщиков на стадион. Отмечается, что полиция города доставила пассажиров водителя на место проведения матча. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в стрельбе.
Ранее СМИ сообщали, что возле тренировочной базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, в которой пострадали девять человек.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.