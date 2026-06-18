СМИ: такси с болельщиками сборной Аргентины обстреляли по дороге на матч ЧМ

По данным источника, незадолго до начала матча в городе было зафиксировано пять случаев стрельбы, в которых погиб один человек и четверо пострадали. Одним из получивших ранения стал водитель такси, отвозивший болельщиков на стадион. Отмечается, что полиция города доставила пассажиров водителя на место проведения матча. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в стрельбе.