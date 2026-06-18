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СМИ: такси с болельщиками сборной Аргентины обстреляли по дороге на матч ЧМ - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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15:34 18.06.2026
СМИ: такси с болельщиками сборной Аргентины обстреляли по дороге на матч ЧМ

NYT: такси с болельщиками сборной Аргентины попало под обстрел в Канзас-Сити

© AP Photo / Gregory BullПолиция на месте стрельбы в США
Полиция на месте стрельбы в США - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Gregory Bull
Полиция на месте стрельбы в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автомобиль такси с болельщиками сборной Аргентины попал под обстрел по дороге на матч чемпионата мира в Канзас-Сити.
  • В ночь на среду сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J чемпионата мира.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Автомобиль такси с болельщиками сборной Аргентины попал под обстрел по дороге на матч чемпионата мира по футболу в Канзас-Сити (США), сообщает The New York Times.
В ночь на среду в Канзас-Сити сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Аргентина
3 : 0
Алжир
17‎’‎ • Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
60‎’‎ • Лионель Месси
76‎’‎ • Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
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По данным источника, незадолго до начала матча в городе было зафиксировано пять случаев стрельбы, в которых погиб один человек и четверо пострадали. Одним из получивших ранения стал водитель такси, отвозивший болельщиков на стадион. Отмечается, что полиция города доставила пассажиров водителя на место проведения матча. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в стрельбе.
Ранее СМИ сообщали, что возле тренировочной базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, в которой пострадали девять человек.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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