Рейтинг@Mail.ru
Семеньо выйдет в старте сборной Ганы на матч ЧМ против Панамы - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:56 18.06.2026
Семеньо выйдет в старте сборной Ганы на матч ЧМ против Панамы

Семеньо попал в стартовый состав сборной Ганы на матч ЧМ против команды Панамы

© Фото : соцсети ФК "Манчестер Сити"Антуан Семеньо
Антуан Семеньо - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : соцсети ФК "Манчестер Сити"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антуан Семеньо из «Манчестер Сити» выйдет в стартовом составе сборной Ганы на матч против команды Панамы.
  • Матч группы L между сборными Ганы и Панамы пройдет в Торонто и начнется в 02:00 мск.
  • В стартовом составе сборной Панамы нет Эдгардо Фариньи, он начнет встречу на скамейке запасных.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Полузащитник английского "Манчестер Сити" Антуан Семеньо выйдет в стартовом составе сборной Ганы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Панамы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы L пройдет в Торонто и начнется в 02:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 02:00
1-й тайм
Гана
0 : 0
Панама
Календарь Турнирная таблица История встреч
В стартовый состав сборной Ганы вошли: Лоуренс Ати-Зиджи (вратарь), Джонас Аджетей, Гидеон Менса, Джером Опоку, Марвен Сеная, Калеб Йиренки, Антуан Семеньо, Элиша Овусу, Джордан Айю (капитан), Камалдин Сулемана, Эрнест Нуама.
Состав команды Панамы выглядит следующим образом: Орландо Москера (вратарь), Сесар Блэкман, Хосе Кордоба, Джовани Рамос, Карлос Харви, Андрес Андраде, Амир Мурильо, Кристиан Мартинес, Хосе Родригес, Эдгар Барсенас (капитан), Сесилио Уотерман.
Выступающий в составе "Нижнего Новгорода" панамский защитник Эдгардо Фаринья начнет встречу на скамейке запасных.
Криштиану Роналду и игроки сборной Португалии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Месси - 3, Роналду - 0: Португалия не готова к старту ЧМ-2026
Вчера, 22:10
 
ФутболСпортАнтуан СеменьоЛоуренс Ати-ЗиджиДжонас АджетейМанчестер СитиНижний НовгородЧМ по футболу 2026Международная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    ДР Конго
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Т. Атман
    Д. Медведев
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Александрова
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Хорватия
    4
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    Гана
    Панама
    0
    0
  • Футбол
    18.06 05:00
    Узбекистан
    Колумбия
  • Футбол
    18.06 19:00
    Чехия
    ЮАР
  • Футбол
    19.06 04:00
    Мексика
    Республика Корея
  • Футбол
    18.06 22:00
    Швейцария
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    19.06 22:00
    США
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала