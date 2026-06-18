Семеньо выйдет в старте сборной Ганы на матч ЧМ против Панамы

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Полузащитник английского "Манчестер Сити" Антуан Семеньо выйдет в стартовом составе сборной Ганы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Панамы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).