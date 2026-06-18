Семеньо выйдет в старте сборной Ганы на матч ЧМ против Панамы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антуан Семеньо из «Манчестер Сити» выйдет в стартовом составе сборной Ганы на матч против команды Панамы.
- Матч группы L между сборными Ганы и Панамы пройдет в Торонто и начнется в 02:00 мск.
- В стартовом составе сборной Панамы нет Эдгардо Фариньи, он начнет встречу на скамейке запасных.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Полузащитник английского "Манчестер Сити" Антуан Семеньо выйдет в стартовом составе сборной Ганы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Панамы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы L пройдет в Торонто и начнется в 02:00 мск.
18 июня 2026 • начало в 02:00
1-й тайм
В стартовый состав сборной Ганы вошли: Лоуренс Ати-Зиджи (вратарь), Джонас Аджетей, Гидеон Менса, Джером Опоку, Марвен Сеная, Калеб Йиренки, Антуан Семеньо, Элиша Овусу, Джордан Айю (капитан), Камалдин Сулемана, Эрнест Нуама.
Состав команды Панамы выглядит следующим образом: Орландо Москера (вратарь), Сесар Блэкман, Хосе Кордоба, Джовани Рамос, Карлос Харви, Андрес Андраде, Амир Мурильо, Кристиан Мартинес, Хосе Родригес, Эдгар Барсенас (капитан), Сесилио Уотерман.
Выступающий в составе "Нижнего Новгорода" панамский защитник Эдгардо Фаринья начнет встречу на скамейке запасных.