Путин высоко отметил технологическое развитие Татарстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития страны.
- Глава государства отметил, что в регионе создаются уникальные производства и руководство держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического развития страны.
Глава государства провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым.
"У нас Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития", - сказал президент.
Путин добавил, что в регионе создаются уникальные производства.
"Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития", - отметил глава государства.