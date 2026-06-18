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Колосков назвал несправедливой критику в адрес Роналду - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
10:31 18.06.2026
Колосков назвал несправедливой критику в адрес Роналду

Колосков: Роналду остается основополагающим игроком сборной Португалии

© REUTERS / Pedro NunesКриштиану Роналду и игроки сборной Португалии
Криштиану Роналду и игроки сборной Португалии - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Криштиану Роналду и игроки сборной Португалии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что Криштиану Роналду остается основополагающим игроком сборной Португалии и не заслуживает критики.
  • В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго со счетом 1:1, а Роналду вышел на поле в возрасте 41 года и 132 дней, став самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории чемпионатов мира.
  • Криштиану Роналду повторил рекорд Лионеля Месси, сыграв на шестом чемпионате мира.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остается основополагающим игроком национальной команды и не заслуживает критики, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В среду сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:1. Роналду вышел на поле в возрасте 41 года 132 дней. Он стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в стартовом составе в матче чемпионата мира, сыграв в возрасте 41 года и 132 дней. Помимо этого, пятикратный обладатель "Золотого мяча" повторил установленный днем ранее рекорд аргентинца Лионеля Месси, сыграв на шестом чемпионате мира.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Португалия
1 : 1
ДР Конго
06‎’‎ • Жуан Невеш
(Педру Нету)
45‎’‎ • Йоан Висса
(Артур Масуаку)
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"Вчера Роналду был самым опасным игроком. Единственный футболист, который трижды бил по воротам, когда все остальные просто держали мяч. Поэтому не считаю справедливой критику в его сторону. Очевидно, что и он, и Месси остаются основополагающими игроками своих команд. Один забил хет-трик, у второго было три хороших момента. Что это, как не прямое доказательство?", - сказал Колосков.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. С января 2023 года португалец выступает за саудовский "Аль-Наср", а до этого играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Вместе с национальной командой Роналду становился чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций (2019, 2025).
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Роналду высказался о неудачном старте сборной Португалии на ЧМ
Вчера, 00:26
 
ФутболСпортПортугалияЕвропаВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)Лига НацийЧМ по футболу 2026Криштиану РоналдуЛионель МессиАль-НасрДР КонгоСпортинг (Лиссабон)Лига чемпионов 2025-2026
 
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