Раков оценил удаление Монтеса в матче ЧМ

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского "Локомотива" Вадим Раков в разговоре с РИА Новости отметил, что считает справедливым удаление партнера по команде, капитана сборной Мексики защитника Сесара Монтеса, в матче чемпионата мира против команды ЮАР.