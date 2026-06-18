Раков оценил удаление Монтеса в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вадим Раков, футболист московского "Локомотива", считает справедливым удаление своего партнера по команде Сесара Монтеса в матче чемпионата мира против сборной ЮАР.
- Защитник "Локомотива" Сесар Монтес получил прямую красную карточку за фол в концовке матча открытия чемпионата мира между сборными Мексики и ЮАР.
- Сборная Мексики после первого тура группового этапа чемпионата мира с тремя очками занимает первое место в группе A.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского "Локомотива" Вадим Раков в разговоре с РИА Новости отметил, что считает справедливым удаление партнера по команде, капитана сборной Мексики защитника Сесара Монтеса, в матче чемпионата мира против команды ЮАР.
Чемпионат мира стартовал 11 июня матчем между сборными Мексики и ЮАР (2:0). Защитник "Локомотива" Монтес вывел мексиканцев на поле с капитанской повязкой и получил прямую красную карточку за фол в концовке игры.
"Матч открытия видел целиком, вместе с мамой смотрели. Очень обидно, что Сесар получил красную карточку, но, мне кажется, она по делу. Болеем и переживаем за своего товарища", - сказал Раков.
Сборная Мексики после первого тура группового этапа чемпионата мира с тремя очками занимает первое место в квартете A. В ночь на пятницу мексиканцы встретятся со сборной Южной Кореи, которая также стартовала на турнире с победы. В третьем туре одна из команд - хозяек чемпионата мира 25 июня сыграет со сборной Чехии.