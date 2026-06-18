Краткий пересказ от РИА ИИ Вадим Раков заявил, что в новом сезоне перед "Локомотивом" будут стоять самые высокие цели — выиграть либо чемпионат, либо Кубок России.

"Локомотив" продлил контракт с Вадимом Раковым до конца сезона 2029/30.

В прошлом сезоне "Локомотив" занял третье место в чемпионате и вышел в полуфинал пути регионов Кубка России, где уступил "Крыльям Советов".

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист "Локомотива" Вадим Раков в разговоре с РИА Новости заявил, что в новом сезоне перед командой будут стоять самые высокие цели и он хотел бы выиграть либо чемпионат, либо Кубок России.

Раков прошлый сезон провел в аренде в самарских " Крыльях Советов ". В июне " Локомотив " продлил контракт с ним до конца сезона-2029/30.

"Цели на новый сезон исключительно самые высокие. На первом месте результаты команды - очень хотелось бы и чемпионат, и Кубок забрать, но понимаю, что это очень тяжело. Хочется что-то одно зацепить и будет великолепно", - сказал Раков.

"Индивидуальные достижения уходят на второй план. Я постараюсь все усилия вложить в качество игры - с этим придут и голы, и передачи, и все остальное", - отметил собеседник агентства.