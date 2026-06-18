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Раков: в новом сезоне хочу выиграть чемпионат или Кубок России - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
11:36 18.06.2026
Раков: в новом сезоне хочу выиграть чемпионат или Кубок России

Вадим Раков заявил, что хочет выиграть чемпионат или Кубок России

© Фото : ФК "Крылья Советов"Вадим Раков
Вадим Раков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : ФК "Крылья Советов"
Вадим Раков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вадим Раков заявил, что в новом сезоне перед "Локомотивом" будут стоять самые высокие цели — выиграть либо чемпионат, либо Кубок России.
  • "Локомотив" продлил контракт с Вадимом Раковым до конца сезона 2029/30.
  • В прошлом сезоне "Локомотив" занял третье место в чемпионате и вышел в полуфинал пути регионов Кубка России, где уступил "Крыльям Советов".
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист "Локомотива" Вадим Раков в разговоре с РИА Новости заявил, что в новом сезоне перед командой будут стоять самые высокие цели и он хотел бы выиграть либо чемпионат, либо Кубок России.
Раков прошлый сезон провел в аренде в самарских "Крыльях Советов". В июне "Локомотив" продлил контракт с ним до конца сезона-2029/30.
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"Цели на новый сезон исключительно самые высокие. На первом месте результаты команды - очень хотелось бы и чемпионат, и Кубок забрать, но понимаю, что это очень тяжело. Хочется что-то одно зацепить и будет великолепно", - сказал Раков.
"Индивидуальные достижения уходят на второй план. Я постараюсь все усилия вложить в качество игры - с этим придут и голы, и передачи, и все остальное", - отметил собеседник агентства.
"Локомотив" завершил прошлый розыгрыш чемпионата на третьем месте в турнирной таблице и завоевал бронзовые медали Российской премьер-лиги. В Кубке России железнодорожники дошли до полуфинала пути регионов, где уступили "Крыльям Советов".
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