В СК рассказали о мотиве убийства ребенка в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В конце января в Петербурге было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика.

Руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Юрий Яшков сообщил, что основным мотивом убийства стало то, что обвиняемый боялся, как бы ребенок не рассказал о насилии в его отношении.

3 февраля суд заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве малолетнего и насильственных действиях сексуального характера.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве в конце января 9-летнего мальчика в Петербурге боялся, что ребенок расскажет о насилии в его отношении, это стало основным мотивом преступления, сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Юрий Яшков.

В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге . По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе , сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области . Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве малолетнего и насильственных действиях сексуального характера.

"(Петр - ред.) Жилкин (обвиняемый в убийстве ребенка - ред.) боялся, что мальчик расскажет все (о действиях сексуального в отношении него - ред.) родителям. Сначала обвиняемый выдвинул версию, что его шантажировали. Но эта версия ничем не подкреплена", - сообщил Яшков.

По словам Яшкова, перед убийством мальчик стал жертвой сексуального насилия со стороны Жилкина. "Обвиняемый рассчитывал на то, что этот ребенок беспризорник и его никто не будет искать, поэтому он сможет скрыться и скрыть следы преступления", - отметил следователь.