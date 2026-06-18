Семья Лионеля Месси осудила спекуляции вокруг здоровья его отца

Краткий пересказ от РИА ИИ Семья Лионеля Месси подтвердила ухудшение состояния здоровья отца футболиста Хорхе Месси.

Хорхе Месси находится под медицинским наблюдением, восстанавливается и его состояние улучшается.

Семья Месси осудила спекуляции в СМИ вокруг здоровья Хорхе и призвала к ответственности и осторожности в освещении этой ситуации.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Семья Лионеля Месси опубликовала заявление, в котором подтвердила ухудшение состояния здоровья отца футболиста Хорхе Месси, а также осудила спекуляции вокруг ситуации.

Канаде и В ночь на среду по московскому времени сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 во встрече первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США Мексике . Месси оформил хет-трик. После встречи аргентинец заявил, что не смог сдержать слез после первого гола, потому что пережил перед этим несколько трудных дней. Позднее стала распространяться информация о том, что эмоции аргентинца были вызваны тяжелой болезнью отца. В четверг СМИ начали сообщать, что глава семейства скончался.

"Семья Месси сообщает, что Хорхе Месси в настоящее время переживает проблемы со здоровьем. На данный момент он находится под медицинским наблюдением, восстанавливается и прогрессирует благоприятно в рамках своего состояния. В свете сообщений, слухов и спекуляций, которые циркулировали в последние часы, семья выражает глубокую озабоченность отсутствием чувствительности, уважения и деликатности, с которыми некоторые лица отнеслись к строго частному семейному вопросу", - приводит заявление семьи журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

"Семья также хотела бы уточнить, что только ближайшие к Хорхе люди обладают реальной и точной информацией о его состоянии. Поэтому любая версия, заявление или информация, которая не исходит непосредственно от семьи и ее официальных каналов, не должна считаться достоверной или правдивой. В такие моменты мы просим проявить ответственность, осторожность и человечность. Здоровье человека и душевный покой его близких не должны становиться предметом спекуляций или безответственного внимания со стороны СМИ", - добавляется в заявлении.

В январе стало известно, что отец Месси столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем, которая потребовала консультаций со специалистами в США и Аргентине для подтверждения диагноза, оценки его состояния и получения дополнительных медицинских заключений.