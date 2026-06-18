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Семья Лионеля Месси осудила спекуляции вокруг здоровья его отца - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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20:45 18.06.2026

Семья Лионеля Месси осудила спекуляции вокруг здоровья его отца

© Фото : соцсети Хорхе МессиЛионель Месси (по центру) и его родители Хорхе Месси и Селия Куччиттини
Лионель Месси (по центру) и его родители Хорхе Месси и Селия Куччиттини - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : соцсети Хорхе Месси
Лионель Месси (по центру) и его родители Хорхе Месси и Селия Куччиттини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья Лионеля Месси подтвердила ухудшение состояния здоровья отца футболиста Хорхе Месси.
  • Хорхе Месси находится под медицинским наблюдением, восстанавливается и его состояние улучшается.
  • Семья Месси осудила спекуляции в СМИ вокруг здоровья Хорхе и призвала к ответственности и осторожности в освещении этой ситуации.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Семья Лионеля Месси опубликовала заявление, в котором подтвердила ухудшение состояния здоровья отца футболиста Хорхе Месси, а также осудила спекуляции вокруг ситуации.
В ночь на среду по московскому времени сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 во встрече первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Месси оформил хет-трик. После встречи аргентинец заявил, что не смог сдержать слез после первого гола, потому что пережил перед этим несколько трудных дней. Позднее стала распространяться информация о том, что эмоции аргентинца были вызваны тяжелой болезнью отца. В четверг СМИ начали сообщать, что глава семейства скончался.
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"Семья Месси сообщает, что Хорхе Месси в настоящее время переживает проблемы со здоровьем. На данный момент он находится под медицинским наблюдением, восстанавливается и прогрессирует благоприятно в рамках своего состояния. В свете сообщений, слухов и спекуляций, которые циркулировали в последние часы, семья выражает глубокую озабоченность отсутствием чувствительности, уважения и деликатности, с которыми некоторые лица отнеслись к строго частному семейному вопросу", - приводит заявление семьи журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
"Семья также хотела бы уточнить, что только ближайшие к Хорхе люди обладают реальной и точной информацией о его состоянии. Поэтому любая версия, заявление или информация, которая не исходит непосредственно от семьи и ее официальных каналов, не должна считаться достоверной или правдивой. В такие моменты мы просим проявить ответственность, осторожность и человечность. Здоровье человека и душевный покой его близких не должны становиться предметом спекуляций или безответственного внимания со стороны СМИ", - добавляется в заявлении.
В январе стало известно, что отец Месси столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем, которая потребовала консультаций со специалистами в США и Аргентине для подтверждения диагноза, оценки его состояния и получения дополнительных медицинских заключений.
Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Он принимает участие в шестом мировом первенстве в своей карьере и после первого тура стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, сравнявшись по голам с немцем Мирославом Клозе (16).
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