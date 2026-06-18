Португальский агент заявил, что эго Роналду приведет сборную к вылету с ЧМ

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси является более сильным игроком, чем форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Без сомнений", - ответил Барбоза на вопрос, считает ли он Месси сильнее, чем Роналду.