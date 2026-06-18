Португальский агент заявил, что эго Роналду приведет сборную к вылету с ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Паулу Барбоза заявил, что Лионель Месси является более сильным игроком, чем Криштиану Роналду.
- Криштиану Роналду стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в стартовом составе в матче чемпионата мира, выйдя на поле в возрасте 41 года 132 дней.
- Роналду повторил рекорд Лионеля Месси, сыграв на шестом чемпионате мира.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси является более сильным игроком, чем форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
В среду сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:1. Роналду вышел на поле в возрасте 41 года 132 дней. Он стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в стартовом составе в матче чемпионата мира. Помимо этого, пятикратный обладатель "Золотого мяча" повторил установленный днем ранее рекорд аргентинца Лионеля Месси, сыграв на шестом чемпионате мира.
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
17’ • Лионель Месси
60’ • Лионель Месси
76’ • Лионель Месси
"Некорректно, что Роналду сейчас находится в команде. Его эго приведет к тому, что вряд ли мы пройдем дальше. Наша команда играла плохо, это был худший матч за последние 10 лет. Если мы не изменим тактику, нас ждет очередное разочарование. При такой игре матч с Колумбией станет концом", - сказал Барбоза.
"Без сомнений", - ответил Барбоза на вопрос, считает ли он Месси сильнее, чем Роналду.