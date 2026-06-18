"Интер" продлил контракт с Киву

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Миланский футбольный клуб "Интер" объявил на своем сайте о продлении контракта с главным тренером команды Кристианом Киву.
Новое соглашение с румынским специалистом рассчитано до 2028 года.
Киву 45 лет, он возглавил "Интер" летом 2025 года и выиграл с "нерадзурри" Серию А и Кубок Италии. По итогам сезона был признан лучшим тренером чемпионата Италии.
В качестве футболиста Киву выступал за миланский клуб с 2007 по 2014 год, став трехкратным чемпионом Италии, выиграв два Кубка и один Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.