"Интер" продлил контракт с Киву

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Миланский футбольный клуб "Интер" объявил на своем сайте о продлении контракта с главным тренером команды Кристианом Киву.

Новое соглашение с румынским специалистом рассчитано до 2028 года.

Киву 45 лет, он возглавил "Интер" летом 2025 года и выиграл с "нерадзурри" Серию А и Кубок Италии. По итогам сезона был признан лучшим тренером чемпионата Италии.