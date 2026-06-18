Сборная Швейцарии разгромила боснийцев в матче чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 4:1.
- В составе сборной Швейцарии голы забили Жоан Манзамби, Рубен Варгас и Гранит Джака, а у Боснии и Герцеговины отличился Эрмин Махмич.
- Сборная Швейцарии возглавила таблицу группы, набрав 4 очка, а у команды Боснии и Герцеговины остался 1 балл.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы B прошла в четверг в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:1 в пользу швейцарцев, у которых мячи забили Жоан Манзамби (74-я и 90-я минуты), Рубен Варгас (84) и Гранит Джака (90+7, с пенальти). В составе сборной Боснии и Герцеговины дебютным голом отметился Эрмин Махмич (90+3). На 80-й минуте прямую красную карточку получил боснийский защитник Тарик Мухаремович.
18 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
74’ • Йоан Манзамби
84’ • Рубен Варгас
90’ • Йоан Манзамби
90’ • Гранит Джака (П)
90’ • Эрмин Махмич
В заключительном туре группового этапа швейцарцы встретятся с канадцами, а боснийцы сыграют против катарцев. Обе встречи пройдут 24 июня.