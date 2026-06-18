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Сборная Швейцарии разгромила боснийцев в матче чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
23:59 18.06.2026 (обновлено: 00:15 19.06.2026)
Сборная Швейцарии разгромила боснийцев в матче чемпионата мира

Дубль Манзамби помог швейцарцам победить боснийцев в матче ЧМ по футболу

© Фото : Пресс-служба сборной Швейцарии по футболуДжака и Тахирович
Джака и Тахирович - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Швейцарии по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 4:1.
  • В составе сборной Швейцарии голы забили Жоан Манзамби, Рубен Варгас и Гранит Джака, а у Боснии и Герцеговины отличился Эрмин Махмич.
  • Сборная Швейцарии возглавила таблицу группы, набрав 4 очка, а у команды Боснии и Герцеговины остался 1 балл.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы B прошла в четверг в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:1 в пользу швейцарцев, у которых мячи забили Жоан Манзамби (74-я и 90-я минуты), Рубен Варгас (84) и Гранит Джака (90+7, с пенальти). В составе сборной Боснии и Герцеговины дебютным голом отметился Эрмин Махмич (90+3). На 80-й минуте прямую красную карточку получил боснийский защитник Тарик Мухаремович.
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Швейцария
4 : 1
Босния и Герцеговина
74‎’‎ • Йоан Манзамби
84‎’‎ • Рубен Варгас
(Брель Эмболо)
90‎’‎ • Йоан Манзамби
(Рубен Варгас)
90‎’‎ • Гранит Джака (П)
90‎’‎ • Эрмин Махмич
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Швейцарии возглавила таблицу группы, набрав 4 очка. На счету команды Боснии и Герцеговины остался 1 балл. В первом туре сборная Швейцарии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Катара, а боснийцы с аналогичным счетом разошлись миром с канадцами.
В заключительном туре группового этапа швейцарцы встретятся с канадцами, а боснийцы сыграют против катарцев. Обе встречи пройдут 24 июня.
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ФутболСпортШвейцарияБосния и ГерцеговинаСШАЧМ по футболу 2026Рубен ВаргасГранит ДжакаЭрмин Махмич
 
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