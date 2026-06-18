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Сборная Узбекистана проиграла в дебютном матче на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
07:34 18.06.2026 (обновлено: 09:24 18.06.2026)
Сборная Узбекистана проиграла в дебютном матче на чемпионате мира

Сборная Узбекистана проиграла колумбийцам в дебютном матче на чемпионате мира

© REUTERS / Eloisa SanchezСборная Узбекистана на ЧМ-2026
Сборная Узбекистана на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Eloisa Sanchez
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Узбекистана проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Встреча группы К прошла в Мехико и завершилась со счетом 3:1 в пользу колумбийцев.
  • В составе сборной Узбекистана отличился Аббосбек Файзуллаев, а также полный матч провел Рустамжон Ашурматов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сборная Узбекистана проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы К прошла в Мехико и завершилась со счетом 3:1 в пользу колумбийцев, у которых мячи забили Даниэль Муньос (40-я минута), Луис Диас (65) и Хаминтон Кампас (90+9). В составе узбекистанцев отличился бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев (60), добивший мяч после удара экс-форварда "Ростова" и капитана национальной команды Элдора Шомуродова.
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Узбекистан
1 : 3
Колумбия
60‎’‎ • Аббосбек Файзуллаев
40‎’‎ • Даниэль Муньос
(Луис Диас)
65‎’‎ • Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
90‎’‎ • Хаминтон Кампас
(Хуан Эрнандес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Также полный матч в составе сборной Узбекистана провел выступавший ранее за казанский "Рубин" защитник Рустамжон Ашурматов, после первого тайма был заменен экс-полузащитник "Уфы", московского "Спартака" и екатеринбургского "Урала" Остон Урунов. В запасе у колумбийцев остался лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 нападающий "Краснодара" Джон Кордоба.
Сборная Узбекистана впервые принимает участие в чемпионате мира. Команда замыкает турнирную таблицу группы K, колумбийцы с тремя очками располагаются на первом месте, далее идут набравшие по одному очку сборные ДР Конго и Португалии.
Во втором туре команда Фабио Каннаваро в Хьюстоне (США) сыграет с португальцами, сборная Колумбии в Гвадалахаре встретится с командой ДР Конго. Обе встречи пройдут 23 июня. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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