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Сборная Ганы победила команду Панамы в матче ЧМ - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
04:18 18.06.2026 (обновлено: 09:24 18.06.2026)
Сборная Ганы победила команду Панамы в матче ЧМ

Сборная Ганы вырвала победу в матче чемпионата мира против команды Панамы

© REUTERS / KEVIN SOUSAСборная Ганы на ЧМ-2026
Сборная Ганы на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / KEVIN SOUSA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Ганы победила команду Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.
  • Мяч забил Калеб Йиренки на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сборная Ганы победила команду Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы L в Торонто завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Калеб Йиренки на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
Гана
1 : 0
Панама
90‎’‎ • Калеб Йиренки
(Брэндон Томас-Асанте)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В перерыве в составе сборной Ганы произошла замена вратаря. Вместо травмировавшегося Лоуренса Ати-Зиджи на поле вышел Бенджамин Асаре.
Выступающий за "Нижний Новгород" панамский защитник Эдгардо Фаринья провел встречу на скамейке запасных.
В следующем матче группы команда Карлуша Кейруша 23 июня сыграет против сборной Англии, команда Панамы в тот же день встретится со сборной Хорватии. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Дубль Кейна принес англичанам победу над хорватами в матче ЧМ-2026
Вчера, 01:02
 
ФутболСпортКалеб ЙиренкиБенджамин АсареЛоуренс Ати-ЗиджиЧМ по футболу 2026ПанамаГана
 
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