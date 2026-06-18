Сборная Ганы победила команду Панамы в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Ганы победила команду Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.
- Мяч забил Калеб Йиренки на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сборная Ганы победила команду Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы L в Торонто завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Калеб Йиренки на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
18 июня 2026 • начало в 02:00
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В перерыве в составе сборной Ганы произошла замена вратаря. Вместо травмировавшегося Лоуренса Ати-Зиджи на поле вышел Бенджамин Асаре.
Выступающий за "Нижний Новгород" панамский защитник Эдгардо Фаринья провел встречу на скамейке запасных.
В следующем матче группы команда Карлуша Кейруша 23 июня сыграет против сборной Англии, команда Панамы в тот же день встретится со сборной Хорватии. Чемпионат мира завершится 19 июля.