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Фирстов продлил контракт с "Торпедо" - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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19:52 18.06.2026
Фирстов продлил контракт с "Торпедо"

Нападающий Фирстов подписал новый контракт с "Торпедо"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИгрок ХК "Торпедо" Владислав Фирстов
Игрок ХК Торпедо Владислав Фирстов - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Игрок ХК "Торпедо" Владислав Фирстов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Владислав Фирстов подписал новый односторонний контракт с нижегородским «Торпедо» на два года.
  • За четыре сезона в КХЛ Фирстов провел за «Торпедо» 257 матчей и набрал 132 очка (64 гола + 68 передач).
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский нападающий Владислав Фирстов подписал новый контракт с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение 24-летнего форварда рассчитано на два года и носит односторонний характер.
За четыре сезона в КХЛ Фирстов провел за "Торпедо" 257 матчей и набрал 132 очка (64 гола + 68 передач). В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф, набрав 8 очков (4+4) за 10 матчей в розыгрыше Кубка Гагарина.
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