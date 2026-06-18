Фирстов продлил контракт с "Торпедо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Владислав Фирстов подписал новый односторонний контракт с нижегородским «Торпедо» на два года.
- За четыре сезона в КХЛ Фирстов провел за «Торпедо» 257 матчей и набрал 132 очка (64 гола + 68 передач).
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский нападающий Владислав Фирстов подписал новый контракт с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение 24-летнего форварда рассчитано на два года и носит односторонний характер.